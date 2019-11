"Sick Cyborg": "Aprendí a bailar viendo tutoriales y con mucha práctica"

Bailarín autodidacta, aprendió a bailar solamente con tutoriales de YouTube y mucha práctica. Él es Herbert González, conocido en el baile con el sobrenombre de "Sick Cyborg" y su apodo resulta de una pequeña historia que nos contó. "Todo esto nace desde que comencé a bailar en los crews de break dance, ahí me querían llamar ‘Crazy’ pero, no me gustó, así que investigando un poco encontré la palabra ‘Sick’ y ‘Cyborg’ fue porque yo antes me pintaba full de plateado y bailaba en las calles como un Cyborg. Un cyborg es un humano con partes de robot que le ayudan a vivir. Yo bailaba como robot y eso me ayudaba vivir así que por eso", expresó.

Herbert dice saber pasos de todo tipo de géneros latinos gracias a la práctica constante de su estilo propio.

La disciplina del baile es realmente de compromiso y dedicación para tener éxito en ella. "Sick Cyborg" asegura que tener un buen estado físico es vital, requiere de ejercicios de respiración, estiramientos y mucho cardio para exigirte al máximo y tener buen desempeño.

"Empecé a grabar videos para YouTube hace mucho con una cámara que solo tenía un pixel… fui el primero en comenzar a hacer video bailando acá en el país, yo veía a bailarines como Nonstop (bailarín profesional, considerado como el mejor del mundo) así empecé a practicar, me enamoré de las cámaras y esos fueron mis primeros videos", detalló.

Este bailarín aceptó un reto que ha sido tendencia en mucho otros lugares del mundo el #365daychallenge el cual consiste en grabar un video diario por 365 días continuos al menos de 30 segundo de duración, su reto terminó el 15 de octubre.

Como parte del esfuerzo por poner en alto El Salvador, "Sick" ha viajado por muchos países latinoamericanos para estar en diferentes competiciones de las cuales ya en muchas ocasiones ha ganado los primeros lugares. Viajes que él mismo con su esfuerzo costea debido al poco apoyo que se recibe para este tipo de arte urbano.

¿Cómo aprendiste todo esto del baile?

Yo aprendí viendo videos en YouTube y practicando lo que veía en un montón de tutoriales, así fui creando mis propios pasos y inspirandome en más bailarines.

Hay muchas personas que les gusta el baile pero, ¿es necesario tener ritmo para saber bailar?

Desde pequeños todos traemos ritmo, solo con eso pequeños movimientos que hacemos cuando somos bebés nos basta para aprender a bailar.

¿Cuál es tu sueño como bailarín?

Es tener una universidad de arte para lograr darle apoyo a toda clase de artistas. Que no sea necesario tener que viajar para tener que subir nivel.

Mi mensaje positivo para todos es que, no te pongas limites tu solo, no te dejes llevar por lo que los demás digan, apoya a tus compañeros para que esto crezca y dale para adelante siempre.

En las redes

Facebook: SickCyborg



Instagram: @sickcyborg

Youtube: @SICK CYBORG