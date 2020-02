Siete estrellas exitosas antes de cumplir los 20

MILLIE BOBBY BROWN

Millie Bobby Brown se hizo mundialmente famosa en 2016, cuando interpretó a Eleven en la serie ochentera "Stranger Things". Brown recibió gran cantidad de alabanzas por su papel y, junto a sus compañeros, se convirtió en un fenómeno de masas. Nació el 19 de febrero de 2004.

La joven Brown es británica, aunque nació en España, concretamente en la localidad costera de Marbella, y es la tercera de cuatro hermanos.

La familia Brown abandonó España cuando Millie tenía cinco años y volvieron a Reino Unido.

Cuatro años más tarde, según los datos que publican desde IMDB, se mudaron a Florida (Estados Unidos) donde ella comenzó a frecuentar talleres de actuación los fines de semana.

Cuando comenzó a apuntar maneras, se trasladó a Los Ángeles. Allí apareció en diferentes series como "Intruders", "Navy: Criminal Investigation", y "Anatomía de Grey", entre otras. Hasta que llegó su gran oportunidad con "Stranger Things".

CALEB MCLAUGHLIN

Compañero de Millie Bobby Brown en "Stranger Things", Caleb McLaughlin es otro ejemplo de joven, triunfador y famoso.

Su personaje en la serie, Lucas Sinclair, se ganó el favor del público y crítica. Sin embargo, este no fue su primer trabajo en la pequeña pantalla: ya había participado en "Forever", "Law and Order", o "Blue Bloods", entre otras.

Aparte de la interpretación, McLaughlin canta y baila, algo que demostró durante el show nocturno de James Corden.

También cantó una canción de Bruno Mars con dos de sus compañeros de reparto de "Stranger Things" durante la entrega de los premios Emmy en 2017.

Antes de hacerse mundialmente famoso interpretando a Lucas Sinclair, McLaughlin trabajó también en Broadway dando vida a Simba, el joven protagonista de "Lion King", entre los años 2012 y 2014.

MADDIE ZIEGLER

Maddie Ziegler saltó al estrellato con tan solo 11 años por protagonizar algunos de los vídeos musicales de la cantante Sia.

En 2014 la también compositora firmó e interpretó uno de sus temas más exitosos, "Chandelier", y en el vídeo aparecía Ziegler, con una peluca rubia. Su talento en la danza, su expresividad y su belleza conquistaron al público.

Desde los 8 a los 14 años, Ziegler fue protagonista del reality show "Dance Mom’s".

En la actualidad tiene 17 años y continúa trabajando en el mundo de la danza, que compagina con su faceta como modelo y actriz.

Además, esta precoz triunfadora tiene su propia línea de moda en colaboración con la marca de Kate Hudson, Fabletics.

FINN WOLFHARD

No hay duda de que la serie "Stranger Things" ha sido un excelente resorte hacia la fama para sus jóvenes actores.

Es el caso también de Finn Wolfhard, que interpretó a Mike Wheeler en la ficción ochentera.

Wolfhard tiene 17 años y, aparte de trabajar en la pequeña pantalla, también ha aparecido en "It" y en su continuación: "It: Chapter II.

Además, el joven talento es un gran amante de la música, que canta y toca la guitarra y tiene una banda de rock llamada Calpurnia.

Wolfhard, que nació en Vancouver, Canadá, en 2002, también ha sabido sacarle partido a su imagen y ha protagonizado una campaña de una de las grandes marcas de moda: Ives Saint Laurent.

GATEN MATARAZZO

Otro actor surgido de la gran cantera de "Stranger Things". Su personaje, Dustin Henderson, fue uno de los más entrañables de la serie y el joven que lo interpreta, Gaten Materazzo, es uno de los más queridos. Aparte de interpretar al amigo que todos hubiesen querido tener, ha ayudado a dar visibilidad a la enfermedad que padece, displasia cleidocraneal. Un trastorno genético que provoca un raro crecimiento en los huesos.

Además de interpretar, Matarazzo también canta, algo de lo que dejó constancia en la serie al reproducir "The never ending Story", tema principal de la película homónima, en un capítulo de la tercera temporada. Gaten John Matarazzo nació en Nueva Yersey, EEUU, en el año 2002, y comenzó su carrera en Broadway, interpretando al personaje de Benji en la obra "Priscilla, reina del desierto".

SOPHIA LILLIS

El filme dirigido por Andy Muschietti en 2017, "It", ha lazando la carrera de esta joven promesa.

Gracias a su aparición en este clásico del terror reinterpretado, la productora de televisión HBO se fijó en ella para una de sus próximas series: "Sharp Objects".

Sophia Lillis nació en Brooklyn en el año 2020 y comenzó su carrera en el mundo de la interpretación a los siete años, cuando, según refleja IMDB, su padrastro la animó a apuntarse a clases de actuación.

Se apunto al Lee Strasberg Theatre and Film Institute y el debut le llegó como actriz en el año 2014 con la película "A Midsummer Night's Dream", dirigida por Julie Taymor.

LEWIS MACDOUGALL

En 2016, en la película "A monster calls", de Juan Antonio Bayona, Lewis MacDougall consiguió emocionar al mundo con su papel como Connor, un joven de 12 años.

Había debutado un año antes en "Pan", la revisión del clásico cuento de Peter Pan. En 2018 firmó "Dark fields" y "The belly of the whale".

MacDougall nació en la capital de Escocia, Edimburgo, en 2002. Tres años antes de dar vida al protagonista de "A monster calls", MacDougall tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre por esclerosis múltiple.