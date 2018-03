Silvio Rodríguez regresa a Puerto Rico con gira "Amoríos" tras 7 años de ausencia

Lee también

El cantautor cubano Silvio Rodríguez actuará esta noche en Puerto Rico, después de siete años de ausencia en la isla, y su presentación forma parte de la gira internacional que lleva el artista caribeño, "Amoríos".Rodríguez, miembro creador de la nueva trova cubana, ofrecerá su espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan, el recinto artístico más importante de la isla y donde el músico cubano se presentó a finales de mayo de 2010.A Rodríguez lo acompañarán el Trío Trovarroco (Rachid López, Cesar Bacaró y Maikel Elizarde), la flautista y clarinetista Niurka González, Jorge Reyes en el contrabajo, Jorge Aragón en el piano, Emilio Vega en el vibráfono y Oliver Valdés en la batería y la percusión.Valdés, por su parte, aprovechó su visita a Puerto Rico y el viernes ofreció un taller de batería a estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico en San Juan.De 70 años, Rodríguez es uno de los artistas internacionales más aclamados por los puertorriqueños por reconocidas canciones como "Ojalá", "Unicornio", "Te doy una canción", entre otras.En su pasada presentación en Puerto Rico, marcó su regreso a la isla después de 30 años de ausencia, tras recibir el visado para viajar a EUA, después de que le fuera negado en otras ocasiones en las que tenía previsto actuar.En aquel entonces, Rodríguez admitió en rueda de prensa que había perdido la fe de realizar conciertos en EUA"No es que no me interese venir, sino que le habíamos perdido la fe", sostuvo el reconocido artista, quien entonces no realizaba giras por Estados Unidos entre los años 1978 y 1980.