¡Sin pelos! J Balvin se rapa la cabeza delante de todos sus seguidores

Ahora sí que los dejó a todos con la boca abierta. El cantante colombiano J Balvin es uno de los más famosos en la escena de la música urbana, no sólo por sus éxitos sino por también mostrarse con looks extrovertidos y excéntricos. En esta oportunidad, no se trata de un diseño de animal print, ni de un color específico. El colombiano se rapó la cabeza y no dejó ni un pelo en ella.

En un live que hizo a través de su cuenta de Instagram, J Balvin hablaba con sus fanáticos al tiempo que una mujer le iba afeitando todos los pelos de su cabeza. Además, dejó muy claro que la barba no se la tocaría sino que la va a dejar de crecer todo lo que pueda.

Después de transcurridos unos minutos, compartió en su cuenta de Instagram el resultado final, el cual es "al rape total". Como era de esperarse, la renovación de su imagen impactó a más de un seguidor, que no dudó en manifestar su opinión acerca del aspecto del cantante. Aquí le dejamos la foto final de J Balvin para que ustedes saquen sus propias conclusiones.



