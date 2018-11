Sinéad O'Connor no quiere pasar tiempo con gente blanca

Sinéad O'Connor, quien ahora lleva el nombre de Shuhada Davitt, tras convertirse al islam, escribió una serie de tuits con declaraciones que ella misma califica de "racistas".

"Lo lamento muchísimo. Lo que voy a decir es algo tan racista que nunca pensé que mi alma pudiera sentirlo. Pero, la verdad, no quiero volver a pasar tiempo con los blancos nunca más (sí, es así como se llama a los no musulmanes). No por un momento, no por ninguna razón. Son asquerosos", publicó la cantante irlandesa el pasado martes en su cuenta de Twitter. El presidente estadounidense Donald Trump, también ha recibido cierta crítica por parte de la artista de 51 años.

En un primer tuit en el que O'Connor ha criticado a la administración de la red social y su política de bloquear discursos de odio, ha acusado al neoyorquino de arrojar "la inmundicia satánica" en su país.