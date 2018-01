Slayer anuncia su retiro de los escenarios [+Video]

La banda brindó un espectáculo de lujo en El Salvador. Foto de archivo

Slayer, la banda estadounidense de thrash metal que visitó El Salvador en 2017, anunció en un video colgado en su cuenta de Facebook que realizará su última gira mundial.

“El fin de los tiempos se acerca y se celebrará su gran final con una última gira mundial”, reza la publicación que difundió la agrupación, actualmente compuesta por el vocalista Tom Araya, el baterista Paul Bostaph y los guitarristas Kerry King y Gary Holt.

Hasta el momento, los metaleros aún no han anunciado los presentaciones que tendrán durante su última gira.

Según el periódisco El País, Araya ya había mostrado interés en retirarse de los escenarios en 2016. “Es momento de recoger mi pensión. Estoy agradecido de haber estado por aquí durante 35 años. Es mucho tiempo. Cuando empezamos, todo era genial. Éramos jóvenes e invencibles”, comentó el artista.

La banda, considerada una de los cuatro grandes del thrash metal junto a Metallica, Megadeth y Anthrax, dirá adiós luego de haber lanzado 12 discos de estudio y obtenido dos premios Grammy durante sus 37 años de carrera artística.

Además, en Estados Unidos ha vendido más de cuatro millones de álbumes.

Gracias a las letras de sus canciones, Slayer ha sido criticado por representantes de la iglesia católica. Además, varias personas los han vinculado con los nazis, ya que Hanneman es un coleccionistas de material relacionado con esa ideología política.

El público salvadoreño disfrutó de los grandes éxitos de Slayer. Foto de archivo

Slayer deja una gran cantidad de éxitos que han sonado en diferentes festivales y conciertos por todo el mundo. Algunas de las canciones más emblemáticas de la agrupación formada en Huntington Park, una ciudad de California (Estados Unidos) son: “Raining Blood”, “Seasons In The Abyss”, “South Of Heaven”, “Repentless”, “War Ensemble”, entre muchas otras.

Los conciertos de la agrupación siempre estuvieron cargados de mucha energía y potencia. Sin duda, esas presentaciones nunca se borrarán en la mente de los amantes del metal.