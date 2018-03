¿Slayer en El Salvador?

Lee también

La productora Two Shows consultó esta mañana al público salvadoreño sobre el interés de asistir a un concierto de la banda estadounidense de trash metal "Slayer". Esta dinámica que despertó mucho entusiasmo y alegría para muchos fans de la banda. A los pocos minutos de haber realizado la publicación, muchos seguidores comentaron su deseo y entusiasmo porque la banda visite el país, incluso Mauricio Bravo (un fan guatemalteco) dijo que de realizarse se harán presente en el evento.LA PRENSA GRÁFICA consultó a Mario Villacorta, encargado de producción y mercadeo de Two Shows, sobre la publicación. Él dijo que la dinámica se realizó solo para evaluar el público que tiene la banda en el país. Además, comentó que la consulta ha tenido una buena respuesta del público salvadoreño, pero que aún no cuenta con un plan para traer a la Slayer a El Salvador.Si aún no conoces a Slayer, aquí te dejamos una canción para que la disfrutes.