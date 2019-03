"Smack my Bitch up", el video más escandaloso de los noventa

Censurado por la BBC y premiado por MTV "Smack my Bitch up" se convirtió en el video más controversial de los noventa, de hecho en YouTube es difícil encontrarlo y de buena calidad.

El video es, según la revista ICON, un artefacto visual que hoy sería directamente inimaginable. Todo el video está concebido como un plano subjetivo que representa la mirada de un hombre. Y es el reflejo de un día entero de esta persona: arranca con una ducha y un afeitado; pero el panorama cambia cuando este sujeto pone un CD (pirateado) que resulta ser esta. Mientras se viste y se pone sus Nike sucios, empieza a beber alcohol. Al instante, esnifa unas rayas de cocaína. A partir de ahí empieza una locura que incluye violencia, drogas, vómitos, sexo... La imagen final es enigmática. Es la única vez que se muestra al autodestructivo protagonista: aparece reflejado en un espejo como una mujer, cuando es evidente durante los 4 minutos que es un hombre. "La gente debe encontrar la ironía a esta canción", señaló Keith Flint en su momento, luego de haber sido considerada por la Organización Nacional de Mujeres (NOW por sus siglas en inglés) como un "fomento a la violencia doméstica".

El álbum en el que se incluye es "The Fat of the Land" (1997), vendió 10 millones de unidades.