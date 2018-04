Snif y los Recados de la Ruptura tocará junto con Yolocamba i ta

La banda salvadoreña Snif y los Recados de la Ruptura y los artistas legendarios de Yolocamba i ta se presentarán este viernes en La Casa Tomada desde las 8 de la noche en el evento A2 Bandas, que organiza el Centro Cultural de España en El Salvador. El concierto pretende generar un encuentro entre artistas de diferentes géneros musicales para que estos encuentren aspectos en común y brinden nuevas propuestas artísticas.

“Las expectativas que tenemos de la parte creativa es encontrarnos y aprender, porque la alineación de Yolocamba i ta es pesada: “el Chele” Óscar en el bajo, un ícono del jazz y la música en El Salvador; el profesor René Muñoz en el piano, maestro del CENART, jazzista que ha viajado por toda Europa y Richard, que es el baterista que por muchos años tocó con Bohemias”, comentó Fran Maravilla, guitarrista de la recién fundada agrupación musical. Además, reveló que el show completo tendrá cuatro partes y durará una hora.

Por su parte, Snif (Fredy Samuel Vásquez) dijo que esta es una oportunidad para que los raperos comiencen a hacer acercamientos con otros artistas y se salgan de su zona de confort. “Yo desde que he empezado a meterme de lleno en este rollo (tocar con bandas de otros géneros, como Vibrass Ska Ensamble y Adhesivo), he ido mejorando, porque he comprendido cómo funcionan las cosas en otros géneros”, señaló el artista.

Esta será la segunda vez que Snif y los recados de la ruptura tocará en vivo. El proyecto comenzó en septiembre de 2017 y está conformado por el baterista Jorge Gómez “el Mango” (es baterista en Araña), el guitarrista Frank Maravilla (es guitarrista Manyula Dance Club), el bajista Juan Carlos Erquicia “el Titi” (es bajista en Adhesivo), el DJ Iván Velasco “Lebanjy” (tiene un exitoso proyecto como solista) y Snif, uno de los raperos más sobresalientes de los últimos años. La banda ha comenzado a hacer gestiones para componer su primer disco y viajar a países de Europa.

Gran propuesta

Snif y los Recados de la Ruptura han creado su propuesta musical enfocada en el funk, el rock latino y el hard rock. Al final del concierto A2 Bandas, Snif y los Recados de la Ruptura hará un homenaje a Adrenalina, La Iguana e Ignition.