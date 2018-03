¿Snoop Dogg le disparará a Donald Trump? ¡Mira su nuevo video!

Lee también

El rapero estadounidense Snoop Dogg, conocido por su irreverencia y tendencias a irrespetar las leyes en su estilo de vida, ha dado de qué hablar en las últimas horas al lanzar el video de su nuevo sencillo titulado: “badbadnotgood”. Sin embargo, más allá de sus letras o su sonido, el atractivo del videoclip es la parte en que el rapero le dispara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó el periódico español “El País”.Caracterizado con maquillaje de payaso, Trump aparece aproximadamente al minuto tres del video, donde el rapero apunta con una pistola a la cabeza del presidente, aunque, tras apretar el gatillo, sale un letrero “bang” de broma. Durante el video también se puede ver cómo Snoop Dogg titula a la Casa Blanca como la “Clown House”, traducido como “Casa de Payasos”. De igual forma, la prensa y los reporteros mostrados en el video son caracterizados como payasos.Anteriormente, Snoop Dogg había dado de qué hablar sobre su opinión de Donald Trump cuando en sus redes sociales colocó el mensaje: “Nadie va a tocar para Trump, ¿no? ¿Cuál de vosotros negros de mierda va a hacerlo? Os voy a machacar si lo hacéis, negros del tío Tom”, el propio 20 de enero, día de la investidura del actual presidente de EUA.El desprecio de Snoop Dogg por Donald Trump no es nada nuevo. Cuando se acercaba la inauguración presidencial, el pasado 20 de enero, puso un mensaje en las redes diciendo que iba a machacar públicamente a cualquier artista negro que participara en el evento.En un programa de televisión en el que varios cómicos hacían bromas sobre Trump, en 2011, a Dogg se le preguntó si se iba a presentar el presidente. “¿Por qué no? No sería la primera vez que echas a una familia negra de su casa”.La canción pertenece al disco Lavender, que se publicó este pasado domingo. El vídeo también hace referencia a los homicidios por parte de la policía, cuando un personaje también con cara de payaso e interpretado por el actor Michael Rappaport, acaba tiroteado después de un incidente de tráfico.