Somos una banda que lleva la fiesta a todos lados

Party Like It’s, así se llama la agrupación estadounidense que le ha abierto las puertas a El Dros, vocalista de Adhesivo, para que haga su sueño realidad, lleven la fiesta a diferentes festivales de costa del este de Estados Unidos y compita en una escena más desarrollada con grandes exponentes de la industria musical.

La agrupación surgió en 2013 y dio sus primero pasos haciendo covers de canciones ya consagradas (“Ghostbusters” de Ray Parker Jr., por ejemplo); sin embargo, a raíz del éxito en cada una de sus presentaciones, decidieron comenzar a escribir sus propias melodías. De esa manera nacieron “Clockwork Lover” y “Take Care”, dos canciones que han despertado el interés de los amantes del ska y comienzan a generar ruido dentro del país norteamericano.

Esto no es un hobbie. Si querés vivir de esto tenes que trabajar como en una empresa. Debemos invertirle ocho horas al día y eso no se hace allá”.

El Dros, vocalista de Adhesivo y trombonista de Party Like It’s