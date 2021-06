Sonic, el erizo azul de Sega, cumple 30 años

"Sonic", el emblemático erizo azul de Sega, cumple 30 años, y, entre las numerosas conmemoraciones, una de las más llamativas ha sido su reciente unión al universo "Minecraft", el exitoso videojuego de construcción y uno de los más vendidos de la historia con más de 200 millones de copias en todo el mundo.

Sonic vio la luz por primera vez un 23 de junio de 1991 para la Mega Drive, aquella consola de 16 bit que nació para hacer la competencia a Nintendo y competir de tú a tú con el todopoderoso Super Mario Bros, su gran rival en aquellos primeros años de los 90.

Ahora, 30 años después, Sonic ha evolucionado de una manera extraordinaria y, entre sus cambios, el más pintoresco es, sin duda, esa apariencia cuadrada, casi en 2D, tan característica del universo "Minecraft", que se ha llevado a todos los personajes de la saga en un DLC (contenido descargable) que ya se encuentra disponible.

Los jugadores podrán cumplir sus deseos de velocidad en los famosos escenarios de "Sonic the Hedgehog" como Green Hills Zone y Chemical Plant Zone, coleccionar anillos, superar obstáculos, derrotar a los jefes que salgan a su paso y coger impulso para obtener la mayor puntuación.

Pero para celebrar los 30 años de Sonic, Sega ha desvelado también un sinfín de futuras experiencias de entretenimiento que tienen al "Destello Azul" como protagonista.

Una de ellas será la emisión de "Sonic Prime", la próxima serie animada de Netflix o una experiencia musical con las melodías de este emblemático juego interpretados en directo por una orquesta.

Sega ha avanzado también algunos jugosos anuncios relacionados con juegos que impulsarán este año a este entrañable erizo a consolas, PC y móvil.

Uno de ellos será "Sonic Colors: Ultimate", una remasterización de "Sonic Colors", el adrenalínico título de plataformas editado en 2010, para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC; o un teaser (anuncio publicitario) de la serie de animación "Sonic Colors: Rise of the Wisps", el primer corto de animación del personaje.

Además, la compañía está trabajando en "Sonic Origin", una nueva serie recopilatoria que incluye "Sonic the Hedgehog 1", "Sonic the Hedgehog 2", "Sonic 3" y "Knuckles y Sonic CD", en el que los fans que busquen una experiencia de juego nostálgica podrán zambullirse en estos clásicos.

También habrá un juego nuevo del "Sonic Team", otro inspirado en los Juegos Olímpicos de Tokyo, que ya está disponible en todas las plataformas, numerosas expansiones para todos los títulos que ya están en el mercado y guiños especiales para sus versiones en dispositivos móviles.

Para esta celebración, Sonic protagonizará, asimismo, apariciones estelares en otros juegos, entre ellos "Two Point Hospital", el simulador en el que hay que construir un hospital desde cero para llegar a convertirlo en toda una obra maestra.

Y todavía quedan maneras de celebrar: SEGA ha revelado toda una colección de productos conmemorativos para la ocasión que los fans de Sonic podrán disfrutar y conservar con cariño.