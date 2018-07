Sophie Turner arrepentida de su tatuaje de GOT. "Fue un error", dijo

Hace unas semanas Sophie Turner se hizo un nuevo tatuaje en el antebrazo para conmemorar sus siete años dentro de la exitosa serie de HBO “Game of Thrones”. En ese momento, le pareció una gran idea, pero las reacciones de sus seguidores no fueron las que esperaba. Todo porque gracias a su diseño muchos creyeron que Turner, quien da vida a Sansa Stark en la serie, les estaba revelando el esperado final.

El tatuaje es el famoso lobo de los Stark y una frase que dice “La manada sobrevive”, pero la actriz aseguró que no es un spoiler, sino una conmemoración de una vieja frase dicha en una temporada pasada.

Según retomó E! News, Sophie expresó a Digital Spy que, ahora que lo piensa bien, el tatuaje “probablemente no fue una buena idea”, después de que desataron reacciones de enojo de sus seguidores, quienes se enojaron ante la posibilidad de que les hubiera arruinado el tan ansiado final.

Pero esta no es la primera vez que la prometida de Joe Jonas confunde a los seguidores de la exitosa serie. “Hace unos años, me teñí el cabello de rubio para otro papel que estaba haciendo. Todo el mundo pensó que era una Targaryen. Toman los detalles más insignificantes para hacer una teoría. Sin embargo, eso es realmente emocionante”, expresó. Así que no, si piensan que su tatuaje era un spoiler recalcó: “Es una frase de la temporada pasada”.