Sophie Turner, quien interpreta a Sansa en "Game of Thrones", tuvo pensamientos suicidas

La actriz Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark en la afamada "Game of Thrones" ("Juego de tronos"), aseguró sufrir una depresión desde hace "cinco o seis años" en los que "solía pensar mucho sobre el suicidio", debido a la sobreexposición a la que le sometía la serie en su adolescencia.

La joven, de 23 años de edad y que lleva 8 interpretando un rol protagonista en la ficción de la cadena HBO, afirmó en el "podcast" del presentador Dr. Phil que, aunque ella decía no estar deprimida, "solía pensar sobre el suicidio mucho cuando era más joven. Aunque no sé por qué. Quizá fuera solo una extraña fascinación, pero sí, pensaba en ello", comentó.

Turner matizó que aunque no "cree que lo hubiera llevado a cabo", formaba parte de los síntomas de una profunda depresión que sintió mientras grababa la serie, lo que le alejó de una adolescencia normal.

"No podía creer que me iban a pagar por trabajar en ‘Game of Thrones’. Todo era increíble, pero empezó a ir cuesta abajo, creo, cuando llegó la pubertad y a los 17 mi metabolismo se ralentizó enormemente y comencé a engordar", declaró.

Además, la sobreexposición mediática, sobre todo el "escrutinio" en las redes sociales, no hizo nada más que empeorarlo: "Ves diez comentarios buenos y los ignoras, pero uno negativo te destroza".

Para ella, las redes –tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram y cada capítulo de "Juego de tronos" suele convertirse en lo más comentado en Twitter– fueron detonantes de su depresión, aunque no lo único que la provocó: "Contribuyeron. No diría que fue la razón principal, pero sí un catalizador".

La actriz solía leer los comentarios de la gente que la criticaban por casi todo: su peso, su piel, su físico, su forma de actuar. "Me lo creía... veía 10 comentarios fantásticos y los ignoraba, pero uno negativo me hundía".

Turner se sentía "sola" cuando todos sus amigos acudían a la universidad mientras que ella seguía viviendo con sus padres y trabajando en la producción de HBO: "No tenía motivación para hacer nada o salir. Incluso con mis mejores amigos, yo lloraba, lloraba y lloraba".