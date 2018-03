¡Sorpresa! “La La Land” tampoco se perdió de las deliciosas pupusas (+Foto escena)

Lee también

Seguramente en más de una ocasión has intentado ir al cine a ver "La La Land", en una de nuestras salas de cine, pero quizás no has podido porque está repleta. La cinta dirigida por Damien Chazelle es una de las más aclamadas de la temporada y para los críticos del cine es uno de los mejores musicales de Hollywood.En uno de los paneos de la película Mia y Sebastian -la pareja protagonizada por Emma Stone y Ryan Gossling- decide ir a dar un paseo por la plaza del Grand Central Market, uno de los lugares más populosos de Estados Unidos.La revista Conde Nast Traveler realizó una recopilación de las locaciones emblemáticas, donde la película 14 veces nominada a los Premios Óscar de la Academia, había sido filmada y precisamente destacan a Sarita's Pupuseria. Un lugar donde venden deliciosa comida tradicional salvadoreña y que forma parte de las 10 mejores pupuserías de Los Ángeles, según L.A Weekly. De ahora en adelante es una de las escenas en las que sin duda prestarás mayor atención.