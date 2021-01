Soul para replantearse la vida

El viernes 25 de diciembre estrenó la película "Soul", en exclusiva para los usuarios de Disney+, que si bien es un film animado, por su contenido y profundidad es más una cinta de reflexión e introspección para adultos.

Pixar, como estudio cinematográfico, ha obsequiado al público piezas de gran valor, desde "Toy Story" en 1995, una de las películas más importantes y queridas por la audiencia, que los llevó a producir una cuarta entrega de esta saga en 2019. Con el sello emocional que requiere una película animada, sobre todo para quienes hemos crecido con los muñequitos.

A veces con producciones un poco irreverentes, como la historia de "Brave", una chica que no encaja en el molde de princesa de Disney, porque no quiere casarse ni peinarse, o "Coco", un film que habla sobre la pérdida de un ser querido, esta última capaz de conmover a cualquiera.

Pero con "Soul" (o Alma en español) Pixar fue más lejos. Primero por utilizar argumentos existencialistas, que profundizan en un análisis de la existencia humana: ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿tomé las mejores decisiones? ¿algo me falta, pero cómo saber qué es? Dudas que a todos nos golpean en algún momento de la vida.

Esta magnífica historia se centra en Joe Gardner, un hombre apasionado por el jazz y el viaje que realiza por los momentos que marcaron su vida. Un músico que ha perdido su pasión por ser transportado fuera de su cuerpo y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil que aprende sobre sí misma, cita la sinopsis de la cinta.

En su camino encuentra a 22, un alma que se niega a vivir en la Tierra, pero Gardner le muestra algunas de las maravillas de la vida y termina aprendiendo mucho de ella. Hay otros personajes como la madre de Joe, quien presiona a su hijo para elegir un nuevo trabajo.

Ambientada en la ciudad de New York y con habitantes afroamericanos. Este también es un filme cultural y musical, y sobre todo divertido. Su director Pete Docter, ha sido una figura clave para Pixar, en 2001 hizo su debut como director con "Monsters, Inc." y, en 2009, dirigió "Up", otro film conmovedor, y más recientemente "Inside Out" (Intensa-mente), una cinta centrada en las emociones, con la que obtuvo el premio Óscar a la mejor película de animación en 2015.

Un pilar fundamental "Soul" es la música de jazz, el piano y el saxofón que nos transportan a esos clubes donde surgen los grandes músicos de la historia como Louis Armstrong o Giuseppi Logan, por ejemplo. Para el filme, Jon Batiste escribió algunas canciones originales.

Otro punto indispensable es la calidad de los detalles. En una escena mientras Joe toca el piano se pueden apreciar manos reales, perfectas, con una definición impecable.

Las películas de Pixar nunca pasan desapercibidas y la audiencia (siempre fiel) espera con ansias sus nuevos estrenos. Esta es la primera en la historia del estudio, que no estrenó en cines, sino en streaming, luego de postergar su estreno que estaba previsto para el 19 de junio del 2020. Es, para muchos, la mejor película del 2020, una película que no solo querrás ver más de una vez. El largometraje nos deja un final abierto y varias reflexiones. Naces para hacer algo, pero ¿cómo saber si elegiste lo correcto?