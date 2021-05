“Soy adicta a la forma en la que te gusta tocarme”: ¿Indirecta de JLo a Affleck?

Todo parece indicar que la supuesta relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck cada vez va más en serio, y es que la cantante publicó una serie de fotografías de la época en la que mantuvo un romance con la estrella de Hollywood.



En su cuenta de Instagram, JLo ha alimentado los rumores de una posible unión con el que fue su pareja entre 2002 y 2004, al publicar una indirecta que para muchos ha significado algo más que amistad.



La diva del Broxn publicó un video en el que se ven imágenes de su disco favorito “This is me…Then”, el que publicó cuando ella y Affleck eran la pareja del momento, incluso le dedicó una canción que tituló “Dear Ben”, que entre otras cosas dice “soy adicta a la forma en la que te gusta tocarme”.



“Todos mis discos son muy especiales para mí, pero This Is Me…Then es mi favorito de todos los que he hecho ¡de lejos!”, escribió junto a la publicación del video.



Para los fanáticos de la pareja, esto no se trata de una casualidad sino de una posible declaración de amor de JLo a quien fue su pareja hace muchos años atrás.