Soy jodido y pobretón ¿y qué?: Alfredo Adame

¿Que le dijeron pobretón y jodido a Alfredo Adame? Pues él tiene una respuesta: sí es cierto.

Pero por una razón muy distinta a haber despilfarrado su dinero. El actor explica que le heredó todo a su hija Vanessa y a sus nietos. Hasta la casa en la que vive es de ella. "¿De qué vivo yo?".

De un tupper que me manda Magüicha, la periodista, con pollito; otro que me manda el miserable de Fabián Lavalle con zanahorias, otro que me manda mi hija Vanesa con arroz y huevo. De eso vivo y estoy quebrado, soy pobre, pero no sé por qué se jactan tanto de eso si ser pobre no tiene nada de malo".

"Está peor ser como Gustavo Adolfo Infante, alcohólico, adicto, todo lo que es", contesta el conductor. La no fortuna de Adame salió a la luz luego de que perdió un juicio en contra de Diana Golden.