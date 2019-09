"Soy la primera mujer argentina en estar en Rock in Rio"

La artista polifacética Lali Espósito se muestra ansiosa ya que en breve será la primera vez que recorra con su trabajo Estados Unidos y, además, ha sido invitada a participar en Rock in Rio (29 de septiembre). En entrevista con Efe, adelantó que su nuevo álbum tendrá colaboraciones de diversos artistas con los que ya trabajó y con alguno nuevo.

La cantante y actriz también contó que, tras su papel en la película "Acusada" con la que participó en el Festival de Venecia, apuesta por seguir expandiendo su talento interpretativo a nivel internacional y tiene entre manos un proyecto en el que serán tres mujeres empujando una idea que "respirará e irradiará feminismo".

¿Es la misma Lali en todos los espectáculos?

Soy la misma. Pero con el tiempo vas descubriendo las características de cada público. Ni hablar de la diferencia entre un Israel, ya de por sí por el idioma, y un España, donde uno tiene una sensación de familia o de casa mucho más cercana.

También te presentas próximamente en Estados Unidos, donde harás gira por primera vez, ¿te da vértigo enfrentarte a ese nuevo público?

Me da vértigo porque es un recorrido que no hice jamás. La canción junto a Thalía ("Lindo pero bruto"), me abrió de cierta manera las puertas al universo latino en los Estados Unidos. No dejo de tener una intriga tremenda por ese público totalmente nuevo con el que me voy a encontrar. Para mí es un logro muy importante en una lista de sueños.

¿Cuánto de talento y cuánto de esfuerzo hubo y hay en tu carrera?

No voy a negar el hecho de que yo me considero una persona que, más allá de laburar muy, muy fuerte desde que soy muy niña, hay un universo de talento. Porque salir a un escenario y sostener dos horas de espectáculo, cantando, bailando... Ser genuina es un talento para mí, pero te lo da también el roce, la vida, la calle, los contextos en los que uno crece.

Vas a presentarte en Rock in Rio, ¿qué significa participar de un festival de esta envergadura?

Me tiemblan las piernas. Cuando me convocaron me emocioné con lágrimas. Te juro que hago todo el tiempo la salvedad entre el ego personal y un logro que pueda llegar a marcar un diferencial para otros argentinos. Si no me equivoco, creo haberlo leído, soy la primera argentina en estar en un escenario en el Rock in Rio. Yo lo leí y dije "¿esto es posta?" (¿esto es real?). Que le pase esto al pop y a alguien solista y mujer en esta era en la que estamos, no me parece un hecho menor y me da mucha alegría.

¿Crees que tu canción con la drag queen y cantautor brasileño Pabllo Vittar te abrió las puertas al público de Brasil?

Sí, me abrió puerta doble hoja. Sin duda colaborar con una artista emergente como Pabllo y tan genial como ella..., por todo lo que representa para toda la comunidad, sobre todo LGTB, y para Brasil… Obviamente la invité a que esté conmigo en el escenario. Es mi humilde manera de devolverle que haya aceptado estar en mi disco "Brava" con el tema "Caliente". ¡Ojalá pueda!.

El álbum "Brava" hubo muchas colaboraciones. ¿El nuevo también las tendrá?¿Puedes contarnos algo?

Sí, puedo contarte algo, no mucho. Por supuesto que hay colaboraciones, viste que es el mundo de la colaboración, aunque también intento cuidar a Lali. La colaboración tiene esta maravilla de meterte en la onda del otro y el otro en tu onda y que suelen suceder cosas muy lindas, pero no me gusta cuando las colaboraciones son impuestas.

¿Nombres?

Nombres no te voy a decir (se ríe) pero, por ejemplo, yo decidí volver a colaborar con gente con la que ya lo había hecho por una cuestión de relación genial. Así que hay un poco de eso y obviamente nuevas colaboraciones en el disco y canciones que definen un poco por dónde va todo este material.

Tini Stoessel –la Violetta de Disney Channel Latinoamérica- dijo en una entrevista que le gustaría hacer un dueto contigo. ¿Qué opinas?

Opino igual. Hay como toda una cosa armada ahí, medio que a mí siempre me causó gracia y a la vez ya en un punto es como "buen, chicos ya está" pero buena onda. Creo que esa respuesta de Tini de hacer algo juntas y la que yo te doy ahora reafirmando un poco esa opinión de ella es esto que te digo.

Ya somos más grandes también, está esta cosa de comparación "teen" que sucedía hace unos años quizás. Ya somos dos mujeres que cantamos, que tenemos nuestra onda cada una y en ese contexto me parece que es lógico decir "sí, obvio que queremos hacer algo juntas". En ningún momento eso entró en duda.