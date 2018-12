Spider-Man trepa las salas de cine

No es Peter Parker, pero sí Spider-Man. Su nombre es Miles Morales, nació en Brooklyn, es afrolatino y es el protagonista de "Spider-Man: Into the Spider-Verse", película animada sobre el héroe arácnido que despliega su telaraña en las salas de cine, para atrapar a los salvadoreños.

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" cuenta cómo Morales se convierte en el Spider-Man de su dimensión. Pero pronto conocerá a sus contrapartes de otras líneas temporales, que van desde Spider-Gwen hasta Spider-Ham.

Todos se unirán ante una amenaza que acecha las múltiples realidades.

La propuesta animada ha sido elogiada por la crítica internacional, que la ha calificado de "una dinámica experiencia visual" (IGN), "una revigorización del género de superhéroes" (IndieWire) y "pura diversión" (ScreenCrush).

La propuesta está nominada a un Globo de Oro a la mejor película animada.