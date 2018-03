Spielberg: “Mi imaginación había estado hibernando”

El gran rey del espectáculo y la fantasía en Hollywood está de vuelta. Tras varias cintas históricas sobre periodismo o política, Steven Spielberg estrena “Ready Player One”, una ambiciosa película de ciencia-ficción que, según explicó le ayudó a despertar de nuevo su imaginación.

“La imaginación necesita estirarse. Mi imaginación me demanda ir un poco más lejos de que lo que fue en la última película y he estado haciendo muchos dramas históricos que no requerían imaginación: requerían precisión histórica y comprobación de los hechos, más como un periodista contando una historia que como un cineasta extendiendo su imaginación”, argumentó.

“Así que fue un tremendo alivio para mí poder hacer ‘Ready Player One’, porque mi imaginación había estado hibernando durante mucho tiempo”, dijo.

Estreno

Ambientada en 2045, “Ready Player One” retrata una sociedad hastiada y en declive en la que todo el mundo se conecta a OASIS, una realidad virtual en la que hasta la felicidad parece posible.