Spotify para sobrellevar la cuarentena

Escribir "coronavirus" en el buscador de Spotify era algo que se veía venir desde un inicio de esta pandemia. Así que alguien lo haría tarde o temprano: crear listas de reproducción pensadas para este momento por el que atraviesa el mundo . Aunque para muchos, el estar en distanciamiento social es casi un estilo de vida, para la inmensa mayoría no lo es.

Quizá los primeros días sean más placenteros y hasta de descanso, pero a medida transcurren, hasta convertirse en semanas, la cosa cambia. El aburrimiento se apodera de todos, incluso de los más pequeños de la casa o los que huyen de la vida social.

Entonces, ya que en nuestro país llevamos 11 días de cuarentena obligatoria (aún faltan 19 días y los que se le podrían sumar si llegara a ser necesario para el Gobierno) ¿qué puedes hacer en tu casa encerrado todo el día y en silencio? La música sería tu mejor aliado así que una buena alternativa es darle play a alguna de estas listas que algunos usuarios han creado para no olvidar la situación por la que estamos viviendo.

Estas listas, según sus creadores, han sido diseñadas para afrontar de la mejor manera este tipo de cuarentenas. La lista de playlists es amplia, teniendo en cuenta que todo el mundo está atravesando esta crisis sanitaria. Business Insider entrevistó algunos de los creadores, como por ejemplo a Carlotta Freni, italiana creadora de la lista "Songs for Pandemics" (canciones para pandemias).

Freni creó la lista después del bloqueo de la región de Lombardía, región donde se han dado el mayor número de víctimas de ese país. Según dijo, su intensión era: "sellar un momento o historia particular dentro de nuestros recuerdos".

Aún así, la lista más popular que surgió en Spotify fue "COVID-19 Quarantine Party" que contaba con más de 35 mil seguidores antes de que su nombre fuera eliminado y lo interesante de esta son los títulos de las canciones; "The Kids Don't Stand a Chance" de Vampire Weekend; "You Sound Like you're Sick" de Ramones o "Time is Running Out" de Muse.

Otra de las listas más populares es "CORONAVIRUS [COVID-19] Quarantine Party" (Fiesta de Cuarentena por Coronavirus) que hasta el momento cuenta con más de 70 mil seguidores y tiene 52 canciones de todo tipo entre estas: "Toxic" de Britney Spears; "No Time to die", de Billie Eilish o "Fever" de Carly Rae Jepsen; "Toxicity" de System of a Down; claro que está en la lista al igual que "Stayin’ Alive" de los Bee Gees; y claro, para ponerle cereza al pastel está incluida "Made in China" de Higher Brothers. Definitivamente es una lista de canciones tan variadas como los gustos musicales que hay bajo el mismo techo en estos días.

Hay otras como "Coronavorus Hand Washing Playlist" que tiene un propósito; las más de 50 canciones que incluye su lista tienen coros o precoros de al menos 20 segundos para que alguien las cante o tararee mientras se lava bien las manos, tal y como es requerido para evitar el contagio.

"Corona virus intensifies", por ejemplo, tiene canciones muy optimistas como "Shake It Off" de Taylor Swift o "I Don't Care" de Ed Sheeran. No faltan canciones con un mensaje más oscuro como "Stressed Out" de Twenty One Pilots pero el mensaje está captado. Existen incluso listas para relajarnos, como "coronavirus beats to chill/hide in my room to", que se basa en canciones lofi o relax de hip hop.

Medidas radicales de Spotify

Todos hemos cambiado nuestras rutinas y formas de vivir, así que las distintas plataformas y redes sociales también lo han hecho para adaptarse de la mejor manera a esta realidad mundial. Spotify hizo público todo un arsenal de medidas concretas que inician desde que entras a la aplicación, como por ejemplo ayudarte a identificar las fuentes más confiables para informarte sobre la situación del coronavirus.

Spotify, además , va a poner en marcha un hub de noticias relevantes sobre la pandemia, para mantenerte informado mientras estás conectado. Será a través de la plataforma, que podrás acceder a información veraz a medida que la crisis vaya superando sus distintas fases.

Otra de las medidas es que los artistas menos conocidos –que no son tan poderosos económicamente como los grandes nombres y grupos– puedan sobrevivir. Para ello abrirá el llamado “COVID-19 MUSIC RELIEF”, que va a permitir a los seguidores (o los que todavía no lo sean) dar un pequeño soporte económico para que mantengan su actividad durante la crisis que no se sabe cuándo pondrá punto final.