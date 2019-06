Springsteen lanzó el disco "Western Stars"

Un trabajo "inspirado en los discos pop del sur de California de finales de los sesenta y principios de los setenta". Eso es "Western Stars" de Bruce Springsteen, su decimonoveno álbum de estudio, que está a la venta desde ayer.

Un disco que supone la vuelta de The Boss al mercado discográfico tras cinco años sin nuevo material (su anterior álbum, "High Hopes", se publicó en 2014) y, aunque se firma como un trabajo en solitario, incluye la participación de colaboradores habituales de la E Street Band, como David Sancious, Charlie Giordano o Soozie Tyrell.

Patti Scialfa, esposa de Springsteen, contribuye también con su voz y arreglos vocales en un álbum que cuenta con el respaldo de Ron Aniello, habitual productor del cantante, destaca la discográfica Columbia Records.

"Western Stars", compuesto por 13 canciones, propone un recorrido por la América de la costa oeste y se aleja del rock que ha caracterizado al repertorio de Springsteen en los últimos lustros para adentrarse en un territorio que combina el country, el folk y el pop.

Un trabajo que, con canciones como "There Goes My Miracle" o la propia "Western Stars", remite a lo conceptual y en el que Springsteen ha buscado acercarse al imaginario cinematográfico del oeste de Estados Unidos.