Stan Lee confirma su lucha contra un caso fuerte de neumonía que puso en riesgo su vida

“Espero que la próxima vez que hablemos esté de mejor forma”. Con estas palabras, Stan Lee, creador de los superhéroes de Marvel Comics, confirmó el rumor de sus múltiples padecimientos que han puesto en riesgo su vida en los últimos meses, específicamente a causa de una potente neumonía.

Lee, de 95 años de edad, publicó el video que fue retomado por el portal de noticias del espectáculo TMZ, en donde dijo sentirse mucho mejor pero que aún lucha contra la enfermedad. “Últimamente no he estado en contacto con ustedes. Tuve un pequeño episodio de neumonía sumamente peligroso y del que todavía me sigo recuperando y sigo peleando”, declaró.

"El Capitán América" junto a Stan Lee. (Foto: TMZ)

El dibujante y caricaturista dijo también que la enfermedad parece estar cediendo, pero que aún queda mucho por tratar. “Los extraño a todos. Echo de menos todo su entusiasmo, sus cartas, sus fotos y sus correos electrónicos. Todavía los amo”, declaró en un video grabado especialmente para los fans del mundo de los cómics.

“En estos años he descubierto al mejor grupo de fanáticos que cualquier otro sector del entretenimiento en el mundo haya tenido. ¡Hasta luego!”, se despidió Stan, quien tuvo que ser ingresado por un cuadro complicado de salud hace algunas semanas.

"Thor" también se ha unido a los que apoyan a Stan Lee. (Foto: TMZ)

Desde que se conociera su convalecencia, muchos de los actores que han dado vida a los superhéroes de Marvel en la gran pantalla, como Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Capitán América), Chris Hermsworth (Thor) o Mark Ruffalo (Hulk) y Scarlett Johannsson (Viuda Negra) han publicado en sus redes sociales su mensajes de apoyo hacia Stan Lee.