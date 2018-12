Star Wars, Avengers, Toy Story y otros esperados estrenos del cine para 2019

Tal parece que 2019 será un año cinematográfico excelente con bonanza de taquilla para filmes de directores como James Cameron, Quentin Tarantino, M. Night Shyamalan, Tim Burton, Jordan Peele, F. Gary Gray, y J. J.Abrams.

1. Star Wars: Episode IX

Dirigida por J. J. Abrams, protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Lupita Nyong’o.

Se han dado a conocer pocos detalles de la trama de esta final de la trilogía de secuelas. Abrams, quien dirigió The Force Awakens y fue productor ejecutivo de The Last Jedi, vuelve a dirigir.

Distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures a partir del 20 de diciembre.

2. Avengers: Endgame

Dirigida por Joe Russo, Anthony Russo, protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Paul Rudd, Mark Ruffalo.

Esta continuación de Infinity War promete solucionar el conflicto entre los héroes más poderosos de la Tierra y Thanos, el titán loco.

Distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures a partir del 3 de mayo.

3. Toy Story 4

Dirigida por Josh Cooley, protagonizada por Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Laurie Metcalf.

Diez años después del estreno de Toy Story 3 de Pixar, se retoma Toy Story 4 de la mano de la pequeña Bonnie, que agrega un nuevo juguete, llamado Forky, a su colección.

Distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures a partir del 21 de junio.

4. Spider-Man: Far From Home

Dirigida por Jon Watts, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Michael Keaton.

Spider-Man (Tom Holland) enfrenta al villano Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Distribuida por Sony Pictures a partir del 5 de julio.

5. Captain Marvel

Dirigida por Anna Boden, Ryan Fleck, protagonizada por Brie Larson, Lee Pace, Samuel L. Jackson.

Captain Marvel se convierte en la primera mujer superheroína del Universo Cinematográfico Marvel que protagoniza su propio filme. Ambientada en la década de 1990, presenta a Carol Danvers (Larson), una piloto de la Fuerza Aérea con superpoderes.

Distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures a partir del 8 de marzo.

6. Dumbo

Dirigida por Tim Burton, protagonizada por Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito.

Adaptación en acción real del clásico animado de 1941 sobre un elefante de circo con orejas enormes y habilidad para volar.

Distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures a partir del 29 de marzo.

7. Ford vs Ferrari

Dirigida por James Mangold, protagonizada por Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Caitriona Balfe.

Basada en un suceso de la vida real en el mundo deportivo: los esfuerzos de la fabricante estadounidense de automóviles Ford para construir un auto de carreras capaz de competir —y con suerte derrotar— al equipo Ferrari en la carrera 24 horas de Le Mans en 1966.

Distribuida por Twentieth Century Fox a partir del 28 de junio.

8. Greyhound

Dirigida por Aaron Schneider, protagonizada por Tom Hanks, Elisabeth Shue, Stephen Graham, Lee Norris.

Hanks está al mando del destructor Greyhound de la Armada, perseguido por submarinos alemanes a través del océano Atlántico, junto con otros 36 barcos de los Aliados, durante la Segunda Guerra Mundial.

Distribuida por Sony Pictures a partir del 22 de marzo.

9. Once Upon a Time In Hollywood

Dirigida por Quentin Tarantino, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, James Marsden.

DiCaprio y Pitt interpretan a un aspirante a actor y su doble de cine en Tinsel Town en 1969, justo cuando están ocurriendo los asesinatos de la familia Manson.

Distribuida por Columbia Pictures a partir de 26 de julio.

10. Glass

Dirigida por M. Night Shyamalan, protagonizada por Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy.

En la secuela de dos cintas anteriores de Shyamalan, Unbreakable y Split, el guardia de seguridad David Dunn (Willis) usa sus habilidades superhumanas para oponerse a Kevin Wendell Crumb (McAvoy). Jackson vuelve a interpretar su papel como el supervillano Elijah Price, también conocido como Mr. Glass.

Distribuida por Universal Pictures a partir del 18 de enero.

11. Men In Black International

Dirigida por F. Gary Gray, protagonizada por Kumail Nanjiani, Emma Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson.

En el cuarto filme de la franquicia, la misión de los agentes secretos para resolver un misterioso asesinato los lleva a viajar por todo el mundo.

Distribuida por Columbia Pictures a partir del 14 de junio.

12. Shazam!

Dirigida por David F. Sandberg, protagonizada por Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel.

El adolescente de 14 años Billy Batson (Angel) se convierte en Shazam (Levi) al escuchar el sonido de su supernombre, con poderes de superfuerza, vuelo y más.

Distribuida por Warner Bros. a partir del 5 de abril.

13. Us

Dirigida por Jordan Peele, protagonizada por Lupita Nyong’o, Elizabeth Moss, Winston Duke, Tim Heidecker, Shahadi Wright Joseph, Yahya Abdul-Mateen.

La nueva cinta de Peele, tras su gran éxito Get Out, de 2017, presenta a una pareja que lleva a sus hijos a su casa de playa esperando relajarse con amigos, pero cuando cae la noche llegan visitantes no invitados.

Distribuida por Universal Pictures a partir del 15 de marzo.

14. Alita: Battle Angel

Dirigida por Robert Rodriguez, protagonizada por Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Ed Skrein, Michelle Rodriguez.

James Cameron y compañía dan nueva vida al entrañable personaje Battle Angel del manga creado por Yukito Kishiro, con Salazar como heroína titular.

Distribuida por Twentieth Century Fox a partir del 14 de febrero.

15. What Men Want

Dirigida por Adam Shankman, protagonizada por Taraji P. Henson, Wendi McLendon-Covey, Max Greenfield.

En una versión a la inversa de la comedia What Women Want de Mel Gibson, Henson interpreta a una agente deportiva que puede escuchar lo que piensan sus compañeros de gremio varones.

Distribuida por Paramount Pictures a partir de lo de enero.

16. Reagan

Dirigida por Sean McNamara, protagonizada por Dennis Quaid, Jon Voight, Robert Davi, Cary-Hiroyuki Tagawa.

Cinta biográfica basada en la vida del presidente Ronald Reagan, desde su niñez hasta sus dos periodos en la Casa Blanca.

Distribuida por Sun Distribution desde mediados del verano.