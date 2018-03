“Star Wars: Episodio VIII” revela su título y es...

DATO

Se acabó la espera. Cuando falta poco menos de un año para el estreno de "Star Wars: Episodio VIII", Lucasfilm de Disney reveló el título oficial de la cinta dirigida por Rian Johnson.Se llamará "Star Wars: The Last Jedi" ("El último Jedi"), título que podría hacer referencia a Luke Skywalker (Mark Hamill), quien se dejó ver en los minutos finales del "Episodio VII".Esta será la última película de la saga principal que contará con la participación de Carrie Fisher como Leia Organa, pues la actriz falleció en diciembre último tras sufrir un ataque al corazón en un vuelo de Londres a Los Ángeles.Además de Mark Hamill, regresarán los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron) y Adam Driver (Kylo Ren)."Star Wars: The Last Jedi" se estrena en Estados Unidos el 15 de diciembre del 2017.