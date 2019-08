Star Wars, Marvel, Pixar… Disney anunció nuevos títulos y va con todo para lanzar Disney+

ANAHEIM, CA – Disney+, el servicio de streaming con el que la empresa del ratón Mickey pretende competir con Netflix, anunció este viernes sus apuestas más fuertes con las que espera convencer a la audiencia a que paguen $7 dólares al mes a partir del 12 de noviembre. Para ello Disney+ se lanzará con contenidos producidos por franquicias tan reconocidas como Star Wars, Pixar, Marvel y National Geographic, –esta última una nueva propiedad para la empresa tras la compra de la mayor parte de Fox–.

En un evento de dos horas durante la convención bianual D23 que reúne a miles de fans de Disney en Anaheim, California, se presentaron los contenidos originales que ofrecerá la nueva plataforma en el momento de su lanzamiento y más adelante:

Star Wars: The Mandalorian, precuela de Rogue One, Obi Wan?

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, cerró la sesión con la apuesta más fuerte con la que lanzará Disney+: contenido de la saga Star Wars.

“Disney+ será la casa de la colección completa de Star Wars desde el primer año, incluido el episodio IX The Rise of Skywalker”, aseguró Kennedy. ?La calidad de los episodios de nuestras series en Disney+ será idéntica a la de nuestras películas?, añadió.

Las series a las que se refiere son ?The Mandalorian?, protagonizada por Pedro Pascal, de la que se mostró el tráiler por primera vez. (Y sí, la calidad no desmerece a las películas de La Guerra de las Galaxias); y otra serie aún sin título que será una precuela de Rogue One en la que estará de nuevo Diego Luna.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=aOC8E8z_ifw&w=940&h=529]

Kennedy cerró la sesión invitando al escenario a Ewan McGregor, que confirmó que volverá a interpretar a Obi-Wan Kenobi en otra serie que comenzará a filmarse el próximo año y cuyos guiones ya están escritos.

Marvel: Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Loki, What If??, The Falcon and the Winter Soldier, Wanda Vision

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anunció los títulos de tres nuevos shows de su factoría para Disney+: Ms.Marvel, MoonKnight y She-Hulk (donde Jennifer Walters es un Hulk y una abogada), pero no dijo nada más sobre ellos.

Además, mostró el tráiler de ?What if…??, una serie animada basada en los personajes de Marvel –con muchas de las voces originales- en un mundo alternativo en que no hay un Capitán América, sino una Capitana Reino Unido, por ejemplo. “¿Qué habría pasado si…?” es la base de esta serie que aún no tiene fecha de estreno en Disney+.

El popular personaje de “Loki”, hermano de Thor, también tendrá su propia serie en Disney+.

“The Falcon and the Winter Soldier”, con los actores Anthony Mackie y Sebastian Stan, en una serie que ?profundiza en su pasado y en su presente”, según Feige. Con un personaje nuevo: John Walker, interpretado por Wyatt Russell. Todos estuvieron sobre el escenario, pero no dijeron casi nada sobre la serie.

“WandaVision”, inspirada en Dick Van Syke shot, “medio sitcom, medio aventura del Marvel Cinematic Universe”, que tendrá como protagonistas a Vision (Paul Bettany) y Wanda (Elizabeth Olsen).

“Hawkeye” también tendrá su propia serie de Marvel Studios en Disney+.

Pixar: Forky Asks A Question

Otro de los estudios propiedad de Disney contribuirá al nuevo servicio con una serie para los más pequeños basada en el personaje de Forky, que apareció por primera vez en Toy Story 4. Se trata de episodios cortos que explican a los niños una pregunta como “¿Qué es el dinero?”. En cada capítulo otro personaje de Toy Story le responde a Forky la pregunta.

High School Musical: The Musical, The Series

La presentación arrancó con una colorida actuación inspirada en “High School Musical: The Musical, The Series” (sí, así se llamará), que también formará parte de la oferta inicial de Disney+ con una temporada de 10 episodios.

Películas originales para Disney+: Star Girl, Lady and the Tramp

La factoría Disney también está produciendo películas que no pasarán por los cines, sino que irán directamente al servicio de streaming. El título más llamativo es la versión ?live-action? del clásico ?Lady and the Tramp? (La dama y el vagabundo), con con Tessa Thompson y Justin Theroux, con perros reales, la mayoría rescatados de animal shelters.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=A2ZDDU34gYw&w=940&h=529]

Otros títulos anunciados son “Star Girl”, ?Timmy Failure Mistakes Were Made? y “Togo, the Untold True Story”, con Willem Dafoe sobre una historia real de un hombre y su perro ocurrida en Alaska.

“Noelle” con Anna Kendrick en el papel de la hija de Santa Claus, que tiene que buscar a su hermano (Bill Hader), encargado de repartir los regalos como el nuevo Santa Claus cuando muere su padre. y Billy… una historia de Navidad que estará disponible desde el lanzamiento del servicio.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=hdsWm60cDhE&w=940&h=529]

Más anuncios sobre Disney+:

? The Muppets Studio está creando una serie con los populares muppets para 2020.

? ?Diary of a Female President?. La historia de una niña hispana de 12 años que más tarde se convierte en presidenta de EEUU. Gina Rodriguez interpreta a la niña de mayor cuando aspira a la presidencia. Pero además Rodríguez es la productora y directora de este film que esta serie que estará desde el lanzamiento de Disney+.

? ?Lizzie McGuire?, una nueva serie producida por Disney Channel para Disney+, que volverá a tener a Hilary Duff como protagonista en el papel de la joven. Duff interpretó a la Lizzie McGuire original, cuando en la serie tenía 13 años. Ahora será una joven mujer que vive en Brooklyn y tiene el trabajo de sus sueños y un “presupuesto mayor para comprar zapatos”, según describió la propia actriz sobre el escenario.

? ?Be Our Chef?, show tipo reality cuyo ganador tendrá un platillo que se venderá en un restaurante de Walt Disney World.

? Detrás de cámaras de ?Frozen 2?.

? ?The World According to Jeff Goldblum?, un show tipo documental basado en la curiosidad por las cosas del actor Jeff Goldblum.

? “Encore!”, con Kristen Bell. Un reality show que busca antiguos actores de musicales en secundaria, ahora adultos con totalmente diferentes trabajos, y los vuelve a poner sobre el escenario.

Contenido de archivo

Además, en el primer año de Disney+ ya se incluirá toda la librería de Pixar, títulos de Marvel Studios (?Avengers: Endgame? el 11 de diciembre) y toda la colección de Disney Classics.

Disney+ saldrá al mercado con un precio de $7 dólares al mes o $70 dólares por un año. Durante la convención D23 los fans pueden suscribirse por los primeros tres años por $140 dólares, un descuento del 33% respecto al precio anual.



