Starzplay adquiere la serie "Little birds"

La plataforma audiovisual Starzplay estrenará en España y en Latinoamérica el próximo 14 de febrero la serie "Little birds", una producción de la británica Sky que adapta el libro homónimo de cuentos eróticos de Anas Nin y que se desarrolla en la ciudad de Tánger en la década de los 50.

Starzplay también ha adquirido los derechos para su estreno en Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos, según un comunicado difundido.

La serie, de seis episodios, se rodó en 2019 en localizaciones de Andalucía y en Manchester y ha sido adaptada por la autora de "The Girl Who Fell to Earth", Sophia Al-Maria, que también la ha dirigido junto a Stacie Passon ("House of Cards").

Protagonizada por Juno Temple ("Malefica") y Hugh Skinner ("The Windsors"), "Little birds" cuenta en el reparto con la española Rossy de Palma.

Temple interpreta a Lucy Savage, una mujer procedente de Nueva York que al no ser recibida por su marido Hugo como ella esperaba, se sumerge en "el sorprendente, diverso y corrupto" mundo del Tánger de 1955.

Allí descubre un país en la antesala de la independencia y a una serie de personajes.