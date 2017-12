Steady Rollin brilló en noche mágica

La banda salvadoreña Steady Rollin presentó el sábado por la noche el disco “Love & Loss”, un proyecto musical que muestra el trabajo de la banda durante sus tres años de carrera musical y plasma las historias personales de Fernando Poma, fundador y vocalista de la agrupación.

El evento fue realizado en Scenarium Multiplaza y contó con la participación de la artista Ale Martore (telonera del concierto), quien desde las 9:30 de la noche comenzó a prender los ánimos del público con melodías cargadas de ritmos intensos.

Cuando el reloj marcó las 10:35 de la noche salió Steady Rollin al escenario. La primera canción que interpretaron fue “When the Judgment Comes”, una canción muy violenta que pronunciaba los sonidos de la guitarra y los remataba con una batería que gritaba. Luego de un pequeño saludo, la banda interpretó “Sweet Surrender”, otra de las melodías que forman parte de “Love & Loss”. “Estamos felices de estar aquí con todos ustedes lanzando nuestro disco. Quisiera decir que me siento sumamente afortunado de compartir el escenario con dos grandes amigos e increíbles músicos: Gerardo Pardo y Benjamín Andrade”, expresó Poma, luego de interpretar sus primeras dos canciones.

La minutos pasaban y la banda continuó con la buena música. No tardaron en sonar “Call Me By 2”, “Rachel”, “Just Tell Me What to Do”, “Those Dark Green Eyes” y “You’re Mystical”, en una de las noches más mágicas para el blues y rock en El Salvador. El público coreó cada una de las canciones y trató de seguirle el ritmo a Steady Rollin, una banda que demostró que tiene un futuro brillante en El Salvador.