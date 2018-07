Steven Tyler sobre su pasado con las drogas: "Bajé por el agujero negro"

Las drogas fueron un antes y un después en la vida de Steven Tyler, voz de Aerosmith que durante varios años debió luchar contra la adicción, tal y como relató de manera reciente a un programa de Fox News.

El reconocido cantante relató en el programa —que fue emitido el último domingo— cómo fue su batalla contras los excesos de los estupefacientes que consumía en pleno éxito de la célebre agrupación.

"Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaron y no me detuve hasta el punto de lastimar a mis hijos, mi vida, engañar a mi familia, lastimar a mi banda", manifestó Tyler.

"Hubo un momento en que no tenía una banda y no me importó (...) Fui por el peor camino (...) Bajé por el agujero negro", agregó.

Steven Tyler y Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, eran conocidos como los "Gemelos tóxicos" debido a sus problemas con las drogas. A mediados de los años 80 la banda parecía dirigirse hacia la oscuridad del rock and roll.

Sin embargo, Steven Tyler decidió cambiar su vida y en 1986 ingresó a rehabilitación y logró disfrutar de la carrera más exitosa de la banda, que comenzó con su nueva versión de Walk This Way con Run DMC.

Pero ese no fue el final de su lucha contra las drogas, pues en 2009, Steven Tyler sufrió una recaída —esta vez luchando con las pastillas medicadas— pero se recuperó y pudo volver a estar limpio.