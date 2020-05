Streaming Fest: Voces unidas por la Cruz Verde

Cuando se trata de ayudar, el talento nacional es el primero en apuntarse y en esta ocasión no ha sido diferente. Mañana a las 5 de la tarde, podrás disfrutar de una explosión musical con artistas salvadoreños que se unen en un concierto completamente online para poyar la labor de la Cruz Verde en nuestro país.

"Streaming Fest" contará con la participación de Marito Rivera, Nadine Masri, Carrot, Camelo, Tónico 86, Zaki, Shaka y Dres, Prueba de Sonido, Ovni, Adrenalina, Los Redd, Frigüey, Adhesivo, Armando Solórzano, Ale Martore, Los Jhosse Lora, Rucks Parker, Óscar Serrano y muchos más.

En esta primera edición del "Streaming Fest" de LA PRENSA GRÁFICA y El Gráfico, todos los fondos serán donados a la labor humanitaria de Cruz Verde Salvadoreña.

"Esta es una iniciativa que tomó el equipo de Grupo LPG para poder beneficiar a esta asociación que está ayudando a muchas personas en estos momentos de crisis de pandemia. Hay que agradecer a todos los artistas porque no están cobrando ni un cinco para participar de este que vendría siendo el primer concierto online más grande de El Salvador", expresó Christian Müller, jefe de nuevos negocios de Grupo LPG.

Para más facilidad, hay un micrositio colgado en la página web de laprensagrafica.com , donde usted puede accesar dando click a uno de los banner del "Streaming Fest" (streamingfest.laprensagrafica.com) a desarrollarse a partir de las 5 de la tarde.

"Los donativos se realizarán a través de una plataforma de recolección y va a ser online, ahí mismo en la página usted podrá ir al área de donativos y aportar con el donativo que usted quiera. El mínimo son $3, la idea es que todos colaboren y aprovechar que tenemos un alcance con el hermano lejano (salvadoreños fuera del país) para que también puedan apoyar con estos donativos", explicó Müller.

La donación estará activa por un par de días más para dar oportunidad a más personas.

Vocación y vida de rescate

Desde muy temprano, a diario los miembros de la Cruz Verde Salvadoreña están al pie del cañon, listos para ayudar a quien lo necesite desde 1970, cuando fue fundada por un grupo de voluntarios de Santa Ana, comienza su labor y logra su legalización en 1980. Desde entonces, ha trabajado de manera incansable en huracanes como el Fifi-Orlene, Mitch y Stan. También ayudaron de manera activa en los años de la guerra, tuvo refugios. "Trabajó también en los terremotos como en el de 1986 rescatando cuerpos en San Salvador. En el 2001 nos activamos también en los terremotos que hubo en enero y febrero, trabajando en Las Colinas y movilizándonos en diferentes zonas de mayor impacto", detalló la misma institución.

Actualmente cuenta con 20 seccionales donde brindan atención pre hospitalaria en emergencias, además cuentan con cinco especialidades: guardavidas, rescate sub acuático, rescate vertical, rescate vehicular y la atención pre hospitalaria.

Luis Laínez, presidente Cruz Verde de El Salvador Para ahondar más sobre esta labor y compromiso de la Cruz Verde Salvadoreña, su presidente, Luis Laínez, conversó con PLUS. Además, comentó cómo están enfrentando, como institución, la pandemia del covid-19.



¿Cómo se ha preparado la Cruz Verde Salvadoreña para enfrentar la pandemia por el coronavirus?

Somos parte del sistema nacional de emergencias donde hemos realizado diferentes coordinaciones con referente del sistema de emergencias médicas a través del MINSAL (Ministerio de Salud) donde se nos ha adjudicado la parte de movilización de pacientes que sufren emergencias, traumas, enfermedades repentinas en las zonas donde estamos ubicados. Este traslado, hasta cierto punto, corre un riesgo debido al contagio comunitario en donde tenemos que generar lo que es la preparación hacia nuestro personal.

Se han dado directrices donde se le informa al personal dónde tienen que acatar ciertas medidas de protección, medidas de bioseguridad y mantenerse con el protocolo de atención hacia pacientes con emergencias cotidianas, no a pacientes sospechosos con covid-19. Ese paciente sospechoso con covid-19 no se le debe dar una atención directa, ya que debemos estar prevenidos para no podernos contagiar y contagiar a los demás compañeros de las diferentes seccionales. Nuestra preparación es en base a protocolos, procedimientos, memorándum y algunos insumos que también nos sirven para el equipo de protección que cada socorrista debe de portar. Estamos exigiendo por ejemplo careta, mascarillas, lentes, guantes y gabachón.

¿Cuál es la mayor dificultad o dónde el personal de salud está más expuesto?

La mayor dificultad es la cotidianidad de esto y que las diferentes empresas o industrias que nos apoyan tienen cerradas sus puertas y no podemos hasta cierto punto conseguir, por ejemplo, repuestos para las unidades. Ya llevamos más de dos meses y nuestras unidades han estado trabajando full y se necesitan reparaciones, cambios de frenos, cambios de aceite porque es la vida prácticamente de la movilidad de nosotros. Ya sean ambulancias o unidades que prestan servicio para movilizar paciente.

La otra dificultad es la parte de los insumos, del equipo de protección personal. Que aparte de que se ha exacerbado el precio al costo de estos equipos, no hay. Entonces necesitamos pequeños equipos o aparatos que nos sirven para medir los signos vitales y lastimosamente tampoco hay. Estamos prevaleciendo con técnicas, digamos, un poco antiguas para poder mantenernos en la primera línea.

¿De qué manera usarán los fondos recaudados con el “Streaming Fest”?

La mayor dificultad es la cotidianidad de esto y que las diferentes empresas o inLos fondos recaudados tienen que ser para la compra de insumos, para equipos de protección personal. Algunos materiales que también se ocupan por ejemplo el jabón líquido, alcohol gel, mascarillas, caretas que son muy importantes, gabachones y lo que es la higienización de las unidades que incurren en muchos gastos y en que estemos preparados ante esta situación.

También necesitamos combustible, reparación de unidades. Estos fondos pueden venir a apalear muchas de las necesidades que puedan existir y buscar un método donde podamos tener cómodos a nuestros socorristas. En algunas estaciones o bases hay dificultades para que se mantengan libres de esta enfermedad. También en algunas estaciones no hay agua, tenemos que buscar tanques.

Probablemente algunos alimentos no perecederos para subsistir, la movilización de nuestro personal es importante porque no tenemos transporte público y debemos transportarlos a sus casas para que puedan estar brindando siempre su servicio.

¿Cuál es el llamado que quisiera hacer en estos momentos?

Mantener la calma, la serenidad es algo primordial frente a las situaciones que como seres humanos vivimos para poder así generar un pensamiento libre. Tener una comunicación asertiva con la población, que la población también nos respete como institución de socorro, para realizar nuestra labor a favor del pueblo salvadoreño.