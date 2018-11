Streisand falló pruebas de conducir

Barbra Streisand, de 76 años, fracasó tres veces en el examen teórico de conducir el año pasado por estar "demasiado nerviosa", según contó en el programa "Carpool Karaoke" de James Corden.

"Es realmente difícil ¿has visto las preguntas?", le dijo a Corden la artista, quien contó que desde hace tiempo no conducía.

"Mi cabeza no para nunca. Yo hablo, pienso, escribo. Una vez me metí en una autopista en la dirección contraria y los coches venían hacia mí. Entonces pensé: ‘Basta. No vuelvo a conducir’".

En su nuevo álbum, "Walls", la también actriz protesta contra la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.