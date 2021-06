Striptease: Los secretos detrás de la escena de Jamie Lee Curtis en Mentiras verdaderas

Una de las escenas más memorables de la comedia de espías de 1994 Mentiras verdaderas, dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, tiene lugar cuando Jamie Lee Curtis realiza un icónico striptease frente al actor. Sobre cómo se gestó aquella secuencia de alto voltaje habló la actriz, 25 años después.

En diálogo con el podcast People in the 90s, de la revista People, la actriz reveló lo que “nadie sabe” sobre aquella filmación, y dijo que “no hubo ensayos, ni coreografías” para llevar adelante la escena.

El personaje de Helen, falto de emociones en su vida, cree que es parte de una misión de espionaje para seducir a un hombre en su habitación de un hotel, pero en realidad todo ha sido orquestado por su esposo.

“Jim (Cameron) me dijo: ‘¿Qué querés bailar?’”, relató Curtis. Y ella pidió que sonara la canción de John Hiatt “Alone in the dark”. Durante los siguientes tres días de producción, la actriz cuenta que bailó como lo hace en su casa cuando “no hay nadie alrededor”.

En un momento, a Cameron se le ocurrió la idea de que Curtis se cayera en medio del provocativo baile, y esto provocó en la actriz la “risa más grande” que jamás ha tenido en una de sus películas, según confesó.

“Jim sabía que el baile era demasiado sexy, demasiado real. Empezó realmente a salir bien y él sabía que necesitaba romper el hechizo por lo que el marido le había hecho pasar a su esposa, y por eso incluyó esa caída. Creo que hicimos dos tomas en las que solté el poste”, recordó.

Cuando vio la escena terminada, Curtis dijo que estaba sentada junto a su padre, el legendario actor Tony Curtis, en el estreno de la película. “Se puso un poco intranquilo durante esa secuencia porque es una escena un poco sexy”, dijo. “Pero todo ha sido obra de Jim, es su crédito, todo suyo”, remarcó una escena que se volvió icónica dentro del cine de los noventa.