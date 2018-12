Su familia va primero

La actriz Natalie Portman aseguró que su trabajo ha pasado a un segundo plano desde que ha sido madre y que en la actualidad concede prioridad a su vida familiar. "Mi esposo (Benjamin Millepied) y yo somos padres muy implicados. Para nosotros esto es muy importante. No he tenido hijos para dejarlos con cuidadoras", señaló la intérprete israelo-estadounidense, de 37 años, en una entrevista con el dominical alemán Welt am Sonntag. Portman, actriz oscarizada por su papel en "El cisne negro", tiene dos hijos: un niño de siete y una niña de casi dos años. "Hay que aprender a transigir. Yo en primer lugar soy madre pero también quiero trabajar. Es un desafío constante", agregó. Portman ganó un Óscar por su papel en "El cisne negro". Este año apareció en los proyectos "Annihilation", "Vox Lux" y "The Death and Life of John F. Donovan", así como en el video "The Lonely Island: Natalie's Rap 2.0".

Lee también