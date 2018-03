Su primera canción en la Bilboard fue "Hazme Olvidarla", que llegó al *7 en el año 1988.

Lee también

¡Arde Youtube con Rita Ora y Chris Brown!El ardiente video "Body On Me" de Rita Ora y Chris Brown fue lanzado ayer martes y ya tiene más de 2 millones 500 mil vistas.Rita Ora lanzó su más reciente video, huevo mismo que sería el primer adelanto de su nuevo disco, en el que ha contado con la colaboración de Chris Brown.En el video titulado "Body On Me" dan una buena muestra de la química entre la extrano británica y el rapero estadounidense.El primer plano de la pareja es en un ascensor y así como suben de pisos, así también sube la temperatura a medida transcurre el video.La segunda producción de la cantante, saldrá a la venta en septiembre.