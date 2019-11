Sufre la duquesa de Sussex: Meghan Markle todavía no tiene pasaporte británico

Meghan Markle, ahora duquesa de Sussex, se casó con el príncipe Harry del Reino Unido en mayo del año pasado. Pero como ocurre en muchos países, el matrimonio no le asegura una ciudadanía ni un pasaporte. Ante esta situación se han generado una nueva ola de rumores que solo sirve para atacar a la duquesa y genera mucho más morbo a su alrededor. Parece que Meghan no encuentra paz en Inglaterra.

La pareja, según advierte La Nación y diferentes medios internacionales, está en guerra con los tabloides británicos desde que Harry denunció a quienes difundieron una carta privada de su esposa. Pero el vínculo rasposo se remonta a incluso antes de que se casaran.

El sufrimiento ante los señalamientos son cada vez más fuertes, porque ahora también dicen que la reina no le quiso prestar joyas, que es la razón por la cual William y Harry no trabajan más juntos en su fundación y todo tipo de mentiras. Sobre este aspecto podrán decir que la corona se niega a acelerar el trámite o algo por el estilo, pero nada de esto es real. Sin embargo la línea entre la verdad y el rumor es cada vez más difícil de identificar para muchos, sobre todo porque las declaraciones recientes de la pareja, las cuales no tienen del todo contenta a la reina.

Sobre el pasaporte de Meghan se sabe que de momento vive en el Reino Unido con una visa familiar que debe renovar cada dos años y medio. Para una visa permanente y una ciudadanía tiene que esperar por lo menos cinco años, según informó La Nación.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.