Sufrió amenazas de muerte

Bella Thorne protagonizó su propia novela dramática tras salir a la luz las imágenes en las que se veía muy cariñosa con el cantante Charlie Puth en una playa, en Miami, en un momento en que aún se creía que era novia de Tyler Posey, el protagonista de la serie “Teen Wolf”.La publicación de las fotografías dio pie a una avalancha de comentarios en las redes sociales y ella tuvo que aclarar que su relación con Tyler había llegado a su fin y que Puth era únicamente un amigo. La joven reveló que llegó incluso a recibir amenazas de muerte por sus preferencias amorosas.“Durante un breve periodo de tiempo recibí amenazas de muerte porque algunas personas pensaban que le había sido infiel a mi ex, lo cual era una completa mentira”, explica.“Esa mañana me desperté para encontrarme con que todo se había ido a la mi**da. No es agradable pensar que todo el mundo cree que eres un ser humano horrible”, agregó.