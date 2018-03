Super Bowl a un ritmo monstruoso

Lee también

El Super Bowl no es solo un evento deportivo, sino también musical. Los artistas que se presentan como parte del medio tiempo realizan espectáculos inolvidables. El de Lady Gaga, de ayer, no fue la excepción.La artista ya había anticipado que su actuación sería “interesante y emocionante”. Asimismo, había dicho que “tomaría el espíritu de performances previas del Super Bowl”, en específico, la de Michael Jackson y la de Beyoncé.La “Mother Monster”, como sus fans llaman a la artista, presentó un show cargado de luces y coreografías, con toques futuristas. La artista inició su presentación desde el techo del estadio. La cantante envió un mensaje de justicia y libertad mientras descendía.Gaga realizó un recorrido por varios de sus éxitos. Pasó de “Poker Face” a “Born This Way” (ya junto a los bailarines en el escenario ubicado en el campo de juego). Le siguieron “Telephone” y “Just Dance”. Gaga se acercó a sus fans, quienes coreaban sus temas.Entonces les dedicó unas palabras. “¿Cómo están? Todos somos América. Nos vamos a sentir bien”, expresó la artista antes de interpretar “Million Reasons” de su más reciente álbum, “Joanne” (2016). Para entonces, Gaga se había sentado en el piano, rodeada de luces.El último tema escogido por la artista fue “Bad Romance”. Para ese momento, la cantautora ya se había cambiado de vestuario. Lució un traje que asemejaba un uniforme de fútbol americano.