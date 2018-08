Survivor una banda con ojo de tigre

Survivor, los creadores del emblemático tema "Eye of the Tiger", es una banda de rock que fue fundada en 1978 por el guitarrista y compositor Jim Peterik. El momento de mayor éxito de Survivor fue en los ochenta, tiempo en el que colocaron varios sencillos en las principales listas musicales, principalmente en Estados Unidos.

De esa época es su hit para la tercera entrega de "Rocky", "Eye of the Tiger", que estuvo en el primer puesto en Estados Unidos durante seis semanas. Survivor también es conocido por "Burning Heart", "The Search is Over", "High on You", "Is This Love" y "I Can't Hold Back".

En 1988, la banda da un giro a su propuesta musical con el lanzamiento del álbum "Too Hot to Sleep", que era un poco más pesado que los anteriores. La promoción fue muy baja y la tensión entre los miembros fundadores creció. El momento llevó al grupo a disolverse. Para entonces, ya habían tenido varios cambios en su formación original.

Tuvieron que pasar cinco años para que Survivor volviera a los escenarios. En 1993 volvieron a retomar la banda tres de los integrantes originales: Peterik, Frankie Sullivan y Dave Bickler –este último había dejado el grupo en 1983–.

A la fecha, han formado parte de Survivor más de una veintena de músicos. Los cinco miembros actuales son Cameron Barton, quien se integró como vocalista hace menos de cuatro años; Sullivan, quien solo dejó de ser el guitarrista principal en los cinco años de separación; Mitchell Sigman, quien se integró en 2012 como guitarrista de apoyo; Billy Ozello, quien había estado participando intermitentemente en la banda como bajista desde 1995; y Ryan Sullivan, quien se hizo cargo de la batería desde finales de 2014.