Suzu, cantautora salvadoreña: "La música independiente la movemos todos"

Suzu, cantautora salvadoreña

La música ha sido su catarsis. Susana Ardón Barahona, conocida como Suzu, ha explorado diferentes facetas como artista, desde la pintura hasta el teatro, tuvo que aterrizar como cantautora para encontrar su verdadera pasión y el sentido de su vida. Su aventura la llevó por una propuesta interesante que trae bajo el brazo una miscelánea de géneros.

Su estilo la identifica del resto. Desde 2018 Suzu ha logrado que el público conecte con sus ritmos "alternativos" y se identifique con sus letras. En 2021 lanzó su primer álbum "Viajera" una producción donde compuso los temas y se encargó del arreglo inicial.

El pasado 9 de julio estrenó el video "Asunción", la historia de una epifanía, inspirada en el poema de Cesare Pavese "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos". Con esta canción busca mostrar la aceptación ante la muerte, como aliada y como culmen de una vida sin arrepentimientos.

En esta entrevista, la joven cantante de 32 años recuerda sus inicios, los retos y la transformación que trajo la música a su vida.

¿Cómo ha sido tu camino en la música?

Un viaje, ha sido un viaje. De hecho, así nombré al disco. Mis canciones son cartas que mando a personas en específico, por un momento en específico de mi vida… Si yo pudiese describir todo esto que he vivido y si yo le pudiese decir a Susana qué es lo que va a vivir en estos últimos cuatro años, sería vas a vivir un viaje.

¿Cómo describes tu género?

Es un folk cumbia, -ríe- como un género alternativo. También es folk, porque uso muchos instrumentos de percusión en el folclor. Y tengo algunas versiones en cumbia. Es una miscelánea de géneros.

Recuerdo que en marzo llegaste a los Premios Música 503 con un mensaje importante...

Sí, tuve tres nominaciones Mejor canción balada, Artista revelación del año y Cantautora del año. Estaba muy emocionada por esos logros, pero me emocionaba más contar con un espacio lleno de otros salvadoreños para compartir mi mensaje "La música independiente la movemos todos, unidos sonamos más fuertes".

¿Qué opinas del apoyo que hay para los artistas salvadoreños

Yo soy de la premisa que la música independiente la movemos todos, desde el amigo que escucha tu canción hasta quien participa en la producción musical, un movimiento que debería existir en la escena musical. Los músicos de aquí no consumen música local.

¿Qué le hace falta a la música independiente en nuestro país?

Hacen falta muchas cosas, aparte de la apertura de músicos, lastimosamente no todos son melómanos y por eso nos restringimos en un género y nos cerramos a otros proyectos que son muy buenos, tienen un proceso conceptual bastante rico y que pudiese tener una buena proyección, pero no se les da apertura a otros géneros. Inicialmente debería haber una mayor apertura de músicos para apoyar a otros que están iniciando. Segundo, mientras no nos veamos como profesionales difícilmente vamos a proyectarnos como tal, creo que lo que falta a la escena es visualizar al músico como una profesión.

¿Cómo son los espacios para una cantante independiente que quiere presentar su música?

Hay espacios para darse a conocer como artista, que sean seguros es otra cosa. Espacios seguros para mujeres donde pueda presentar mi música no los hay, no hay muchos… Recuerdo una experiencia, comenzaba a cantar sola en 2019 y fui a Los Ilustres cuando estaban en el Centro Histórico, recuerdo estar en el estacionamiento con mi guitarra esperando a mi guitarrista y el centro es el centro, rico en cultura, estética, pero el centro también es su gente y su gente a veces es cruel, y en esa oportunidad sufrí de manoseo.

¿Qué hay en las letras de Suzu?

Soy yo, son mis temores, mis anhelos, mis proyectos de vida. Son momentos que viví, traumas que sigo procesando, mi insomnio, inseguridad. Puedes encontrar mi pasado en "Tacitas de té", que habla de mi mamá, el dolor que sentí con la partida de una amiga en "Amapolas", la ansiedad y depresión que sufro en "Cuenta Ovejas", mis ansias de ser mamá en "Latidos" y el respeto que le tengo a la muerte en "Asunción".

¿Qué poder tiene conectar con las personas que la escuchan?

Es totalmente increíble porque antes de escribir y componer estaba pasando por una separación, tuve una ruptura de la familia que decidí formar y fue un silencio, tragarlo todo, pero al escribir me liberaba, creí que eso solo conectaba conmigo, pero como son vivencias, traumas, problemas, logré encontrar en el colectivo Noche de Cantautores, personas que simpatizaban, eso lo cambió todo.

¿Cómo describiría la música?

Para mí ha sido catarsis. Entiendo que todos la amamos de diferente manera. Yo la amo porque ha sido parte de mi terapia, porque me ha servido para mis procesos. En mi caso ha sido la catarsis que me ha ayudado a salir adelante de crisis existenciales, económicas, y saber que tengo el valor y la madera para ser una cantautora. Yo soy música, hago música y quiero seguir haciendo música…