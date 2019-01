Suzy Cortez vive su admiración por Lionel Messi sin límites y estrena tatuaje en su honor

La famosa modelo brasileña, Suzy Cortez demuestra que su admiración por Lionel Messi no tiene limites ya que recientemente se realizó un tatuaje con el nombre del famoso jugador de origen argentino que es una de las estrellas del FC Barcelona, equipo del fútbol español del cual ella también es ferviente seguidora.

En conversación con la ex Miss BumBum la conejita de Playboy nos comentó "Estoy segura de que el mejor jugador de la historia ganará por sexta vez el Balón de Oro y el Premio FIFA 2019 The Best".

"Anticipé la celebración haciendo un tatuaje con el nombre de Messi y el número 10 junto con el escudo del FC Barcelona para celebrar los 120 años que amo mucho", concluyó la brasileña.

Para nadie es un secreto que Cortez es una fiel seguidora del FC Barcelona, y que además también es admiradora de Gerard Piqué, la pareja actual de la famosa cantante colombiana Shakira.



