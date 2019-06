"TIM"El "beat" póstumo de Avicii

Avicii estaba tan involucrado y emocionado por su nuevo álbum que incluso en su vuelo a Omán, donde falleció, estaba comunicándose con sus productores sobre los diferentes sonidos y melodías que quería incluir, así como a los artistas a los que le gustaría invitar para colaborar.

El DJ y productor sueco falleció el 20 de abril de 2018, y meses después su familia le pidió al equipo musical de Avicii que completara el álbum. Para el dúo de producción Vargas & Lagola, no fue sencillo.

"Era difícil incluso encender la computadora y trabajar en las canciones", dijo Salem Al Fakir, quien usa el nombre artístico de Lagola. "Abrimos (la computadora) como seis meses después de que todo pasó".

"El deseo de la familia era publicar las canciones ... y eso nos ayudó a completarlas", agregó.

Afortunadamente por las múltiples conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto y más, Vargas & Lagola sabían cómo quería Avicii que sonara su nuevo CD, y sentían que iban por rumbo correcto.

"Pasamos tanto tiempo con él en los últimos... tres meses antes de que falleciera", aseguró Lagola.

"Sabíamos cómo quería las voces", agregó Vincent Pontare alias Vargas. "Hemos trabajado con él por tanto tiempo que sabemos lo que le gusta, y lo que no le gusta".

El disco, legado, historia...

"TIM", que fue lanzado el jueves pasado, incluye colaboraciones con Chris Martin, de Coldplay, e Imagine Dragons, además de que expande el sonido dance electrónico que volvió a Avicii en un megaastro de la escena musical y los festivales.

El músico nominado al Grammy, cuyo nombre verdadero era Tim Bergling, rompió barreras al mezclar sonidos country con dance en éxitos como "Wake Me Up" y "Hey Brother", además de que era parte de un grupo de DJ y productores que se destacaron como estrellas pop por su propia cuenta después de años trabajando en las consolas, como David Guetta, Calvin Harris y Skrillex.

La vida de Avicii terminó prematuramente a los 28 años cuando fue encontrado muerto en Mascate, Omán, un destino popular para vacacionar en el mar arábigo. La policía dijo que no había evidencias de que se hubiera cometido algún crimen. A días de su muerte, la familia de Avicii publicó un comunicado en el que decían que el famoso DJ no "no podía seguir" y "quería encontrar paz". Este año la familia creó la fundación Tim Bergling, que apoya a personas y organizaciones en el campo de las enfermedades mentales para prevenir el suicidio.

En el pasado Avicii había sufrido de una pancreatitis aguda, en parte por beber demasiado. Después de que le retiraron la vesícula biliar y el apéndice en 2014, canceló una serie de conciertos en un intento por recuperarse, y en 2016 anunció que no iría de gira.

Aloe Blacc, quien colaboró con Avicii en el éxito mundial "Wake Me Up", dijo que grabar el sencillo "SOS" para el nuevo álbum se sentía como un trabajo importante por el poderoso mensaje de la canción.

"Fue muy duro, esas letras", dijo Blacc. "Después de saber por lo que había pasado y sentirse muy confiado de que había superado sus peores experiencias en el negocio de la música, todo parecía ir bien, y luego recibir la noticia de que había muerto, esta canción realmente me pareció un mensaje importante de enviar para honrar su legado. Y también crear el lenguaje para la gente que está en situaciones estresantes, ansiedad, asuntos de salud mental, palabras para decir ‘necesito ayuda’".

Blacc espera que esta colaboración pueda ser una terapia para otros.