TOP 3 | Los diseños más icónicos de Pierre Cardin

Su vida estuvo llena de creatividad y buen gusto. A lo largo de su trayectoria Pierre Cardin creó un sinfin de piezas impreganadas con su estilo y visión, pero algunas marcaron el rumbo de quien fue uno de los diseñadores más importantes de la industria de la moda en el siglo XX. Estas son tres piezas que le hicieron destacar:

1- EL NEW LOOK

Si bien el "New Look" de Christian Dior no fue obra de Cardin, que en 1947 trabajaba como primer asistente del creador, él formó parte del equipo que dio forma al famoso traje de chaqueta "Bar", marcado en la cintura y voluminoso en la falda que vistió a las francesas.

2 - EL VESTIDO BURBUJA

En 1954 Cardin tenía la suficiente experiencia para comprender que una silueta innovadora podía ser la llave del éxito. Su afición por los volúmenes esféricos quedará para siempre reflejada en su vestido burbuja. Idea muy presente en nuestros días.

3 - EL TRAJE DE LOS BEATLES

La agrupación pasó a ser reconocida por su buen gusto cuando dejaron de lado las chaquetas de cuero y camisetas. En 1960 Pierre Cardin creó los trajes de chaqueta con camisa de cuello Mao con los que Los Beatles pasaron a la historia.