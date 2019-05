Taron Egerton, listo para ser el Rocketman

Apunto de cumplir 30 años, para Taron Egerton la oportunidad de interpretar a Elton John en "Rocketman" ha sido una oportunidad tan divertida como exigente y no le importa emocionarse al recordar todo el trabajo que ha invertido. "Soy un milenial. Ha sido simplemente genial", dijo en una entrevista.

"Solo tengo 29 años y he pasado uno y medio comprometido con el filme", explica entusiasta el actor, para quien ha sido un gran reto meterse en la piel de un cantante que forma parte de la banda sonora de su vida. Y pese a haber estado tan inmerso en su música, reconoce riendo que "todavía" escucha a Elton John "por placer".

Egerton y Dexter Fletcher hablaron con Efe tras la presentación en el Festival de Cannes del filme, que es un puro musical y que muestra el lado más humano y complejo de Elton John, que además ha colaborado en la película, ya que tanto él como su esposo, David Furnish, han ejercido de productores ejecutivos.

Elton John fue un recurso importante para el equipo, especialmente para Egerton, que pudo "observarle y entenderle como persona", dijo Fletcher.

"La primera vez que me senté a almorzar con él, me dijo: ‘Pregúntame lo que quieras y te diré todo lo que quieras saber’. Creo que ese primer almuerzo duró cuatro horas, hasta que se tuvo que ir a dar un concierto al Caesars Palace", recordó.

"Pero podría haberme sentado allí para siempre preguntándole todo tipo de cosas. Estuvo maravillosamente abierto, honesto, ingenioso y fue un genial narrador de historias, de todo lo que necesitábamos para que su historia cobrara vida en la película", agregó el realizador.

Fletcher quiso marcar una línea clara entre las dos películas. "‘Bohemian Rhapsody’ era la visión de otra persona. Participé y ayudé a terminarla. ‘Rocketman’ ha sido un proyecto mío desde el principio, me apasionaba hacerla y es mi visión".

Retrato musical

Lo cierto es que las dos películas se parecen poco. "Rocketman" es un musical en el que todos los actores interpretan canciones de Elton John.

Desde la "Rocketman" que le da título, por el filme pasan muchos de los temas míticos de John, como "Your Song", "Don’t Go Breaking My Heart", "I Want Love" y "I’m Still Standing".

"Tenía un poco de temor al hecho de cantar, pero la emoción dominante era de entusiasmo", dijo Egerton.

El actor británico añadió: "Amo cantar. Me encanta. Me encanta. Creo que me gusta tanto como amo actuar".

Sentimiento de terror que compartieron compañeros de reparto, como Richard Madden.

"Estaba aterrorizado ante la idea de cantar y bailar", confesó.