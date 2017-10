Taylor Swift lanza su propia aplicación

En colaboración con Glu Mobile, Taylor Swift tendrá su propia aplicación.“The Swift Life” es una red social dedicada a los fans de la cantante de pop para que puedan estar conectados con ella.

“Hemos trabajado estrechamente con Taylor y su equipo para dar vida a su visión creativa. El resultado es un ambiente profundamente social donde Taylor y sus fans son capaces de conectarse mejor entre sí mientras se expresan en una comunidad interactiva. Esperamos su lanzamiento mundial a finales de año”, dijo mediante un comunicado Nick Earl, presidente y CEO de Glu Mobile.

“The Swift Life” es un proyecto de los creadores del de la aplicación "Kim Kardashian: Hollywood ", el cual es un juego donde creas a tu propia diva, escoges tu ropa y hasta tus propios chismes.

En la aplicación “The Swift Life” podrás conectar con Taylor y con otros fans a través de tableros de mensajes, cuestionarios y más, reportó el sitio TechCrunch.

De acuerdo con un video promocional, la aplicación luce muy similar a Tumblr o Instagram, donde puedes ver artículos relacionados a Taylor Swift. Ahí mismo podrás escuchar música de la cantante.

Taylor Swift es la artista con más nominaciones de la próxima edición de los European Music Awards de MTV, que se entregarán el próximo 12 de noviembre en Londres.

Swift aspira por el galardón en la categoría de "Mejor Video", con su último gran éxito, "Look What You Made Me Do", en la que se las verá con Katy Perry (por "Bon Appétit"), Foo Fighters ("Run"), KYLE ("¡Spy!") y el citado Lamar ("Humble").