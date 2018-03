¡Te dará envidia de la buena! Marcela Santamaría conoció a... (+Fotos)

En Televisa con Carmen Salinas #forevernovelas #reviviendolainfancia #televisa Una foto publicada por marcesantamaria (@marcesantamaria) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 1:01 PST

¿Cuántos no vieron las telenovelas “María Mercedes” o “María la del barrio”? En estas producciones y otras más la actriz Carmen Salinas formó parte del reparto. En ambos melodramas pudo trabajar junto a la cantante Thalía.El aprecio de Carmen Salinas es incalculable en México y fuera de sus fronteras, muchos de sus admiradores se encuentran en Latinoamérica y entre ellos está la modelo y presentadora de "Top Chef El Salvador" Marcela Santamaría quien en su reciente visita a Televisa se encontró con ella y claro, no podía dejar pasar la oportunidad de pedirle una fotito.“En Televisa con Carmen Salinas, por siempre novelas, reviviendo la infancia”, escribió como mensaje Santamaría.Bueno, Salinas en estos momentos se encuentra en medio de una polémica. Después de que se convirtiera tendencia en las redes sociales por sus comentarios del "gasolinazo" pero ella afirma que jamás pronunció tales palabras.“Quiero que me enseñen las palabra gasolinazo, tápenme la boca, nunca la van a tener porque nunca dije esa palabra, lo único que dije fue: tengo mi coche, lo tengo que mantener yo, el que tenga su coche que lo mantenga”, aseguró. Las declaraciones surgieron porque la estrella opinó sobre el subsidio a la gasolina en su país.