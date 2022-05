¿Te gusta el K-Pop? Esta es tu oportunidad de viajar a Corea y participar en el Changwon K-Pop World Festival

La Embajada de la República de Corea en El Salvador, realizará la eliminatoria del “2022 K-POP World Festival in Changwon”, el día sábado 11 de junio. El evento principal, se realizará en septiembre en Corea del Sur.

Te damos todos los detalles que debes seguir paso a paso para hacer realidad tu sueño de viajar hasta Corea del Sur.

1. Categorías:

A. Performance (Actuación de canto y baile)

Se permite cualquier artista y canción de K-POP, de preferencia las canciones más recientes, enfatiza la Embajada.

El video audición debe ser uno solo sin cortes ni ediciones, en el audio del mismo debe escucharse las voces de los integrantes del grupo performance con la finalidad de escuchar la pronunciación del idioma coreano.

B. Canto

Se permite cualquier artista y canción de K-POP

2. Bases y condiciones:

Para participar debes tener en cuenta lo siguiente, porque está dirigido solo a los participantes salvadoreños que reúnan los siguientes requisitos:

Edad: 18 años en adelante

El participante podrá participar en forma individual o grupal

Se prohíbe la participación múltiple en la misma eliminatoria, es decir no se puede participar en otra categoría ni en otro grupo.

No se puede cambiar el número de participantes que se muestren en el video enviado para aceptar su participación. Si quisiera cambiar algún integrante, tendría que avisar con anticipación para la autorización.

Se permite solo una canción, sin incluirle ningún efecto, edición o modificación.

Solo puede agregar intro, el tiempo máximo será de 5 minutos y mínimo de 3minutos.

Nota: No se permite que en la pista se escuche la voz de los IDOLS que interpretan la canción. Ni voces de apoyo pregrabadas.(Si no cumple, no podrá participar).

3. Preliminares (Primera Ronda)

- Para solicitar participación, tiene que crear y subir el video en YouTube y el link debe ser incluido en el formulario de inscripción (Se puede descargar en la página web de la Embajada de Corea: https://overseas.mofa.go.kr/sv-es/brd/m_6402/list.do). Asimismo, deberá descargar la encuesta (https://mofa2022.pmirnc.io/mofa/3/101/kw_kpop/1) y adjuntarla con toda la información requerida en el mismo, para luego ser enviado alcorreo kjkim88@mofa.go.kr, indicando el nombre del grupo en el asunto, antes del miércoles 26 de mayo a las 11:59 de la noche (como máximo).

El link de video de audición tiene que estar en público, no se permitirá tenerlo en privado.

El jurado calificará el talento, creatividad, técnica, arreglos musicales y carisma.

Anuncio de finalistas: se publicará el lunes 30 de mayo en la cuenta de Facebook de la Embajada de Corea (www.facebook.com/embcorea.elsalvador )

4. Finalistas (Segunda ronda)

Se realizará el 11 de junio: los grupos seleccionados competirán en San Salvador y los ganadores de esta eliminatoria pasarán a la última fase de selección en Corea basada en sus videos, el resultado de esta última serán seleccionados por el comité evaluador de Corea y tendrán la oportunidad de visitar Corea y participar en el “2022 K-POP World Festival in Changwon” en septiembre.