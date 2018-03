¿Te imaginas a Mel Gibson como director “Escuadrón suicida 2”?

El director de la película “Hasta el último hombre”, Mel Gibson, podría ser el nuevo fichaje de Warner Bros para que dirija la nueva producción “Escuadrón suicida 2” y logre el éxito que no consiguió la primera cinta, que tuvo como director al estadounidense David Ayer.



Esta idea ha causado buenas opiniones para los fans de DC Comics, debido a que la cinta solo ha conseguido una nominación en los Premios Óscar de la Academia (en la categoría "Mejor maquillaje").





Según información de The Hollywood Reporter el Mel Gibson se encuentra interesado en dirigir la película y por ello, ha mantenido conversaciones en los últimos días con la productora de cine estadounidense Warner y está tratando de familiarizarse con material.

La cinta “Escuadrón Suicida” relata la historia de un grupo de criminales que se encuentran dentro de la Penitenciaría Belle Reve y son los encargado de realizar misiones de alto riesgo para el gobierno de los Estados Unidos. La primera producción de esta historia llegó al cine el pasado 1 de agosto de 2016 y estuvo protagonizada por Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, entre otros actores.



Sin embargo, pese a las grandes expectativas que tenían los fans de DC Comics y a las buenas ventas registradas en las taquillas, la película no logró obtener buenas críticas y para muchos ha sido considerada un fracaso.

Warner aún no ha realizado una propuesta formal a Mel Gibson, sin embargo, la apuesta por el director que se encuentra nominado este año como mejor director en los Óscar, gracias a la película “Hasta el último hombre”, puede ser el as bajo la manga que logre lo que Ayer no pudo.









Mel Gibson ha dirigido las películas “La Pasión de Cristo”, “Apocalypto”, “Braveheart”, y ha ganado numerosos premios Óscar, Globos de Oro, BAFTA y Razzie.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Qch9VFjUbjE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>