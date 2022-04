“Te voy a encontrar”, la canción que Edén Muñoz compuso a Debanhi Escobar

El exintegrante de la popular banda Calibre 50, Edén Muñoz se solidarizó con la alarmante situación de violencia que viven las mujeres en su país natal y escribió el tema “Te voy a encontrar” en honor a la joven Debanhi Escobar, desaparecida y asesinada en Nuevo León.

“Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre #Eden ❤”, escribió el cantante regional en su cuenta de Instagram.

“Te voy a encontrar” describe el dolor que provoca la ausencia de una persona y los recuerdos que inundan su hogar, y la desesperación de no tener noticias de un ser querido que está desaparecido.

“Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo. No sé, no me sabe vivir, si tu no estás”, canta Muñoz en el sencillo disponible también en YouTube y que reúne más de 300 mil reproducciones.