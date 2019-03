Teatro inclusivo"Tintino", el cuento que te ayudará a brillar

Septiembre se pintará de colores con la puesta en escena del cuento "Tintino", una obra que pondrá ante el público a 24 artistas, 16 de ellos con síndrome de Down y el resto regulares.

El grupo responsable de hacerlo será Entre Colores y Sombras: Proyecto Teatro, Danza y Cine, que aspira a visibilizar a los chicos con esta discapacidad y demostrar que poseen el talento para hacer todo lo que se propongan.

El staff (actores y detrás de escena) está compuesto por 40 personas y el tiempo que llevan en los ensayos hasta este mes, es de seis meses. Iniciaron dos: Roberto Medrano y Melissa Córdova (amigos, artistas y salvadoreños que participan en el desarrollo de personas con síndrome Down).

Los artistas con discapacidad provienen de la Fundación Paraíso Down; el resto se ha sumado al proyecto al conocerlo de boca en boca. Con el tiempo, la bola de nieve ha ido creciendo y se dirige hacia el gran estreno, el 6 de septiembre en el Teatro Nacional.

"Tintino" es un cuento creado por Córdova, que es periodista y escritora, además de madre de una niña con síndrome de Down, de nombre Celeste.

En el cuento se tratan los valores del respeto y el amor; "no abordamos el tema de la discapacidad, sino la diversidad", resalta.

"Estamos metidos en el proyecto porque creemos en el arte como transformador individual y colectivo y creemos que a través de él podemos sensibilizar a la sociedad de ver esto lo más normalizado posible", agrega.

Mantener vivo el proyecto, más allá de lo económico, tiene que ver con la pasión que significa para esta dupla el consumar un sueño que haga entender a la sociedad salvadoreña que todos somos capaces de hacer lo que queramos.

"Los ritmos son distintos, ellos (los chicos con síndrome de Down) igual. Esta obra la pensábamos estrenar antes, pero nuestros tiempos son diferentes a los de ellos", sostiene.

Medrano agrega que la gente debe tener claro que en ningún momento se trata de entretener o distraer a estos jóvenes, sino en desarrollar sus habilidades valorando su esfuerzo.

"(En las distintas esferas de la sociedad) quieren que todos aprendamos de la misma manera y no se toma en cuenta en que todos somos únicos, tratamos a todo el elenco de formas diferentes", asegura.

Así es como la participación de estos jóvenes estará enfocada en su habilidad para bailar; mientras que los actores profesionales llevarán la parte teatral. Al final, todos por igual, recibirán el aplauso bien ganado.

El arte transforma

Desde su rol como artistas, Roberto y Melissa entienden el poder que tiene el teatro y las manifestaciones artísticas para visibilizar los problemas de la sociedad. En el caso del síndrome Down, también es importante botar las vendas a causa del miedo y la ignorancia.

Desde el nacimiento de una persona con discapacidad, existe desinformación. Luego viene la aceptación y el proceso de inserción a la vida familiar, escolar, social y laboral. El Salvador, considera Melissa, está retrasado en el tema.

Es ahí donde el teatro cura. "Creo que el arte es transformador y está transformando la vida de nuestros chicos porque les estamos dando un lugar... Esto no es para sacarles una foto y que vean que son ‘graciositos’ o para aplaudirles -como tantas veces que en festivales o fiestas pasan a cantar o bailar a una persona con síndrome Down- por lástima y no desde el punto profesional", completa.

Así, en su afán inclusivo, este grupo tendrá en la presentación una persona que explique con lenguaje de señas el desarrollo del cuento y también, para personas ciegas, estará escrito en sistema braille.